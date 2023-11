Израел: Хамас искат да има жертви и разрушения

Израелските военни още не могат да обявят колко цивилни граждани са били убити след тяхното нападение срещу бежанския лагер Джабалия. Там Хамас умишлено се крие зад цивилната инфраструктура, каза говорителят на израелската армия Даниел Хагари, цитиран от АРД. "Те искат тези разрушения."

По неговите думи - армията е изправена пред дилема. От една страна се знае, че в района има много цивилни граждани, макар заради присъствието на Хамас там той да се явява "червена зона". Същевременно активността на Хамас в бежанския лагер е заплаха за израелската армия, на която тя трябва да реагира.

Ще има "сигурни коридори" за евакуация

Хагари подчерта, че боевете в ивицата Газа не са насочени срещу тамошното цивилно население. Затова отново апелира към хората в Джабалия и в другите области в северната част на крайбрежието да се преместят на юг. Армията щяла да създаде "сигурни коридори" за целта.

Кадрите показва ужасяващите поражения от нападението във вторник, при което по данни на армията са рухнали тунели и се е отворил кратер. От израелската армия казват, че въздушното нападение е било насочено срещу една от водещите фигури на атаката срещу израелски цивилни граждани на седми октомври. При нападението срещу Джабалия били убити 50 терористи. Контролираното от Хамас здравно министерство в ивицата Газа от своя страна заявява, че сред жертвите имало много цивилни, пише АРД.

Извършено ли е военно престъпление?

Множество представители на ООН отправиха критики към подхода на Израел в ивицата Газа. Генералният секретар Антониу Гутериш бил "ужасен" от ескалиращото насилие - особено във връзка с "израелските въздушни нападения в жилищни райони на гъсто населения бежански лагер Джабалия". Координаторът на ООН по спешната помощ Мартин Грифитс определи нападенията като "жестокост", засегнала населението в ивицата Газа.

Службата на Върховния комисар на ООН по човешките права не изключва нападението срещу Джабалия да представлява военно престъпление. "От гледна точка на големия брой жертви и мащабите на разрушенията сме загрижени сериозно, че това може да представлява военно престъпление", обяви службата на платформата Х.

#Gaza – Given the high number of civilian casualties & the scale of destruction following Israeli airstrikes on Jabalia refugee camp, we have serious concerns that these are disproportionate attacks that could amount to war crimes. pic.twitter.com/ky2jYVrhJq