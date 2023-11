Пожар в Северен Иран уби най-малко 27 души

Мащабен пожар в център за рехабилитация на наркозависими в Северен Иран отне живота на най-малко 27 души, съобщи агенция Франс Прес в публикация в социалната медийна платформа X в петък, позовавайки се на съдебната система, предаде Ройтерс.

#BREAKING A massive fire Friday at a drug rehabilitation centre in northern Iran has killed at least 27 people, the judiciary says pic.twitter.com/PnVNIxLReo