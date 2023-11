Израелските отбранителни сили обявиха, че са отворили хуманитарен коридор за цивилни в Газа

Израелските отбранителни сили (ИОС) отвориха хуманитарен коридор за период от четири часа, за да позволят на цивилните в северната част на Газа да пътуват на юг, според говорител.

"Днес израелските сили за отбрана отново ще позволят преминаването по пътя Салах ал Дин между 10:00 и 14:00 часа", заяви Авичай Адраи, говорител на арабските медии на IDF.

"Ако ви е грижа за себе си и близките си, тръгнете на юг според нашите инструкции", добави той.

Израелските сили за отбрана са силно критикувани за справянето си с нарастващата хуманитарна криза в анклава, като мнозина поставят под въпрос как цивилните трябва да виждат предупреждения като това в разгара на честите блокирания на интернет.

Израел опроверга тези твърдения, споделяйки това видео, което според него доказва, че е предприело обширни мерки за гарантиране на гражданската безопасност.

Our forces do everything in their power to keep innocents in Gaza out of harm's way, while Hamas does everything in its power to put them in harm's way.



We have made almost 20,000 calls to Gazans asking them to evacuate for their own safety.



Hamas prevents innocents from… pic.twitter.com/Rw4BMHByY2