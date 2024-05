Порой удави Анкара ВИДЕО

Tежки наводнения нанесоха щети по сгради и пътища в Анкара. Проливен дъжд, придружен от мълнии, не спря да вали в продължение на близо два дни, предава кореспондентът на БТА Нора Чолакова.

Бурята връхлетя районите Йенимахалле, Чанкая, Алтъндаг и Синджан.

Много улици, булеварди и подлези бяха наводнени. Много коли са останали блокирани. Под вода са и къщи, фабрики и офиси.

В някои райони нивото на водата достигна метър. Петметрова яма се образува при срутване на път в квартал "Йенимахалле".

🇹🇷 Heavy rains led to floods in the capital of Turkey, Ankara. Streets, houses and metro stations were flooded. #viralvideo #news pic.twitter.com/YoZmWC33Jj