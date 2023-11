Лавров не получи разрешение да кацне в Северна Македония

Руският външен министър Сергей Лавров не беше допуснат в Северна Македония.

Той планираше да участва в срещата на министрите на външните работи на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

Още новини от Украйна

Външното министерство на Северна Македония заяви, че въздушното пространство на страната е затворено за руски самолети. Санкциите бяха наложени заради непредизвиканата агресия на Русия срещу Украйна. Срещата в Скопие ще се проведе в края на месеца.

Миналата година Лавров не присъства на министерската среща на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа в Полша. Полша отказа да му позволи да влезе в страната. Затова Русия беше принудена да изпрати на срещата делегация, водена от постоянния представител на Русия в организацията Александър Лукашевич. Москва нарече решението на Варшава "безпрецедентно и провокативно".

Lavrov was not allowed into North Macedonia



He planned to take part in the meeting of OSCE Foreign Ministers. The head of the Foreign Ministry of North Macedonia said that the country’s airspace is closed to Russian airplanes. pic.twitter.com/8VZ5QSYprJ