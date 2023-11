Възможно е Илон Мъск да има предложение към Путин

Антон Геращенко, съветник на украинското Министерство на вътрешните работи, отговори на Илон Мъск, според когото Зеленски в момента изпраща цвета на нацията в окопите на фронта:

Не Украйна и Зеленски започнаха войната, а Русия и Путин. Убийството на мирни украински граждани и смъртта на войниците и от двете страни са по вина изключително на едната страна – режима на Путин.

Никой в Украйна не иска да умира. И именно за да защитят живота, украинците се защитават. Не президентът изпраща украинците в окопите, а украинците защитават своя живот, своите семейства и земята си.

Ако спрем да се защитаваме, ще загинат огромен брой наши сънародници. Виждаме, че Русия се стреми към геноцид над украинците – тя правеше и прави именно това на окупираните територии, за което има множество доказателства. РФ заявява това директно в медиите. Украйна иска мир повече от когото и да било.

Предложението за спиране към Украйна няма да донесе мир. За Украйна сега няма друга гаранция, освен нашата армия. Путин трябва да бъде спрян. Възможно е Илон Мъск да има предложение по този повод?

Blogger Lex @lexfridman asked @elonmusk if Ukrainian President Zelenskyy should embark on peace talks with Russia.



""I just recommend [that Zelenskyy] do not send the flower of Ukrainian youth to die in trenches," Musk said.



I would like to remind you that:



▪️ The war was not… pic.twitter.com/ATVbFHrorT