Гордостта на руската авиация се запали по време на полет

В Русия още един самолет се налетя: двигателят на гордостта на руската авиационна индустрия, товарният ТУ-204, се запали по време на излитане в Улан-Уде.

Според руските Tелеграм канали самолетът е излял гориво и е успял да кацне.

„На летище Байкал при излитане на товарен самолет ТУ 204 на авиокомпания Авиастар-ТУ се запали двигателят. Самолетът кацна. Няма пострадали“, каза ръководителят на Бурятия Алексей Циденов.

Местни жители станаха свидетели на инцидента - гледаха огненото шоу и, разбира се, го заснеха.

Източник: Pravda Gerashchenko

Бесарабски фронт

Russian media report that the engine of a cargo TU-204 plane caught fire during takeoff in Ulan-Ude. The plane dumped fuel and managed to land.



Seventh failure in a week, it seems. https://t.co/77Dh3y4Myr pic.twitter.com/L5eOlkf7JA