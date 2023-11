Как динята стана палестински символ

Динята е плод, който се отглежда в региона и е част от местната кухня. Но значението на това изображение междувременно е политическо, пояснява АРД. Защото цветовете на динята - червена отвътре, със зелено-бяла кора и черни семки - са и цветовете на палестинското знаме.

Вместо знамето, което дълги години е забранено

След Шестдневната война от 1967 година, при която Израел окупира Западния бряг, ивицата Газа и Източен Йерусалим, правителството забрани палестинското знаме, включително на плакати и снимки. За да заобиколят забраната, палестинците започнаха да носят резени диня или илюстрации на плода. В изкуството динята също се превърна в символ на солидарност и протест.

Израел отмени забраната на палестинското знаме в рамките на мирните споразумения от Осло през 1993 година. Знамето се превърна в символ на Палестинската автономия, която трябваше да администрира Западния бряг и ивицата Газа. Но динята си остана протестен символ и се появяваше на плакати, в произведения на изкуството, графити, а днес и в социалните мрежи, пише АРД. По време на предишния конфликт между Израел и Хамас в през май 2021 година Инстаграм и Туитър бяха обвинени, че умишлено трият пропалестински съдържания. От двете платформи тогава се извиниха с технически проблеми.

“Това не е палестинското знаме”

Палестинката Амал, която е живее в Израел, казва пред АРД, че все още има онлайн цензура: “Платформата триеше всичко, което бе свързано с палестинските символи. Затова използвахме емотикони с диня”. Амал членува в “Зазим” - еврейско-арабска мрежа, бореща се за демокрация и равноправие. През януари тази година министърът на националната сигурност на Израел Бен-Гвир нареди на полицията да свали палестинските флагове от публични места. Според него те били символ на “идентификация с тероризма”. В отговор на това решение от “Зазим” стартираха кампания, в рамките на която върху 16 таксита бяха поставени снимки на диня с надпис: “Това не е палестинското знаме”. С помощта на дарители дините пътуваха из града в продължение на две седмици, разказва Амал. И по време на мащабните протести срещу съдебната реформа тази година на много плакати, знамена и стикери се появи изображението на диня.

Динята е символ и в социалните мрежи

Британският “Гардиън” разказва, че и от началото на сегашната война в Близкия изток много потребители на социалните мрежи се оплакват, че аудиторията, до която достигат, е сериозно намаляла и са жертви на цензура. От концерна Мета отхвърлят обвиненията. В същото време обаче емотиконите с диня се разпространяват масово. Динята няма нищо общо с антисемитизъм, подчертава Амал: “Не всеки, който се солидаризира с палестинците или жителите на Газа в сегашната ситуация, е антисемит”, казва тя пред АРД.

Автор: Катарина Пухе АРД

What do these watermelon billboards in London have to do with Palestine? pic.twitter.com/0wfv0GwCvd