Хамас открива огън от входа на болница "Ал Кудс"

Израелските войски неутрализираха 21 въоръжени лица, които откриха огън по тях от входа на болница "Ал Кудс" в Газа, съобщи Би Би Си, цитирана от News.bg.

Според израелската армия въоръжените лица са били сред група цивилни на входа на болницата и са открили огън по войниците с РПГ и леко стрелково оръжие.

Войниците са отговорили със стрелково оръжие и артилерийски огън.

Според израелската армия няма ранени войници, но един танк е бил повреден от гранатомети. По време на боевете войниците видели цивилни да напускат болницата, а бойци да излизат от близка сграда и да се крият.

След като открили огън по войниците с гранатомет, бойците избягали вътре в болницата.

Палестинският Червен полумесец съобщи, че в района на болница "Ал Кудс" се е чувала силна стрелба.

Опитите за евакуация на персонала и пациентите от болницата в понеделник са били неуспешни.

Конвой на Червения полумесец с представители на Международния комитет на Червения кръст замина за Газа от юг, но беше принуден да спре по пътя, съобщиха от Червения полумесец.

В изявление, публикувано в социалната медия X, Червеният полумесец съобщи, че "продължава тежкият обстрел в близост до болница "Ал Кудс" в района на Тел ал Хава в град Газа, като в района се чува стрелба и силни експлозии".

Служител на Червения полумесец заяви, че "конвоят е в готовност, докато ситуацията около болницата се нормализира и започне процесът на евакуация".

🚨📢 PRCS Appeals to the International Community to Allow Safe Access of Medical Missions to Casualties in the Gaza Strip- Particularly the Northern Areas.#Gaza#NotATarget#IHL pic.twitter.com/YlezaiF5fm