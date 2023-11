"Володимир Зеленски: Знаем всичко за руските военни планове "

Благодарение на разузнавателната работа Украйна е наясно какво замисля врагът и как да му отговори - както на сушата, така и в Черно море.

Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски във видеообръщение към нацията, цитирано от "Укринформ".

"Днес чух разузнавателни доклади - от шефа на военното разузнаване Буданов и ръководителя на Службата за външно разузнаване Литвиненко. Благодаря и на двете ни служби - и на всеки един, който служи там - преди всичко за факта, че Украйна е наясно и ще знае какво крои врагът и как трябва да отговорим - правилно и мощно. И на сушата, и в Черно море", подчерта Зеленски.

Военното разузнаване на Украйна съобщи, че Русия е натрупала около 870 ракети, включително 115 високоточни, произведени през октомври, за бъдещи удари по Украйна.

Кремъл заяви в понеделник, че материалът на Washington Post, че украински военен е координирал атаката срещу руските газопроводи "Северен поток", е особено тревожен, като се има предвид, че вестникът също така твърди, че президентът на Украйна не е знаел за планираната операция, съобщава Ройтерс.

Никой не е поел официално отговорност за взривовете през септември 2022 г., които избухнаха край датския остров Борнхолм и скъсаха три от четирите линии на газопроводите, която трябва да доставят руски газ за Европа.

Washington Post съобщи, че полковник Роман Червински, висш украински военен офицер с дълбоки връзки с разузнавателните служби на Украйна, е бил координатор на атаката и цитира неидентифицирани източници, запознати с операцията, според които президентът Володимир Зеленски е бил държан настрана от нея.

Русия многократно е заявявала, без да предоставя доказателства, че Западът стои зад взривовете на "Северен поток" - особено Съединените щати и Великобритания, които и двете страни отричат да са замесени.

The New York Times и The Washington Post съобщиха, че Украйна, която многократно отрече да е замесена, стои зад атаката.

Разследващият журналист Сиймор Хърш съобщи, че водолази от американския флот са унищожили тръбопроводите, доклад, отхвърлен от Вашингтон.