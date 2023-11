Появиха се кадри, на които британско-израелски войник хвърля гранати обратно към "Хамас"

Появиха се кадри, показващи последния героичен акт на британско-израелски войник, който хвърли седем гранати, насочени към убежище от въоръжени лица на Хамас по време на нападението срещу музикален фестивал на 7 октомври, предаде Скай нюз.

Анер Шапиро беше убит, когато осмата граната, хвърлена по него, избухна в ръката му, докато се опитваше да защити колегите си от фестивала.

Четириминутно видео от близка кола беше публикувано в Telegram от South First Responders, група, която споделя материали за атаките на Хамас.

В един момент човек изтича от приюта и изглежда е застрелян от бойците на Хамас, които също могат да бъдат видени да стрелят с куршуми в приюта.

Кадрите продължават да показват няколко въоръжени мъже, които хвърлят граната след граната в приюта, които се изхвърлят от 22-годишния сержант, докато умре.

Баба му Ямима Бен-Менахем каза пред Sky News миналия месец как той храбро се е изправил срещу бойците и е направил всичко възможно, за да запази спокойствието на хората.

"Те се опитваха да излязат от партията и след това имаше аларми и имаше ракети", каза тя.

"И те отидоха в приют той беше с приятеля си Хърш Голдбърг, но там имаше още около 30 души.

"Преди всичко той ги успокои, казвайки, че армията е само на половин час път и е сигурен, че всичко ще бъде наред.

"Той беше естествен лидер, където и да се намираше."

Тя добави: "Той просто стоеше там и хвърляше обратно една граната след друга.

"От това, което ни казаха приятелите му, той успя да хвърли обратно около седем гранати, а след това последната избухна в ръцете му.

"Хората, които оцеляха, започнаха да ни се обаждат, след като разбраха кое е семейството му и един след друг казваха "той ни спаси живота".

