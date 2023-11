Вдовици на руски окупатори размениха мъжете си за хладилници

“Ладите” не стигат за всички: вдовиците на окупаторите „размениха“ мъжете си за хладилници.

Щастието е безгранично. В крайна сметка хладилникът не пие, не бие, не се скита, винаги е чист и ще помогне в домакинската работа. Много изгодно.

Вижте как жената се радва на това чудо на техниката. И колко още руснаци ще пролеят сълзи на умиление, когато гледат тази история, благодарейки на щедрото правителство за подаръците.

Бесарабски фронт

Widows of the soldiers who were sent by Russia to war in Ukraine were gifted fridges. They thank the benefactors and smile.



Putin's regime took away their husbands and dads, made them survive, and yet they are happy about getting a fridge instead. pic.twitter.com/fYSD0f3dQA