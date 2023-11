Лойд Остин е на посещение в Киев, обеща подкрепа за Украйна

Лойд Остин, който е американския министърът на отбраната, съобщи днес в социалната мрежа "Екс", че е пристигнал на посещение в Киев, предаде Ройтерс.

"Днес съм тук, за да предам едно важно послание - Съединените щати ще продължат да подкрепят Украйна в борбата ѝ за свобода срещу руската агресия, както сега, така и в бъдеще", цитирана от БТА.

I just arrived in Kyiv to meet with Ukrainian leaders.



I’m here today to deliver an important message – the United States will continue to stand with Ukraine in their fight for freedom against Russia’s aggression, both now and into the future. pic.twitter.com/1D96aeeACl