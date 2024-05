Британското разузнаване: Москва има солидни проблеми с армията, вече набира войници и от окупираните украински райони

Установеният от Русия губернатор на Запорожка област издаде указ на 17 април 2024 година, от който става ясно, че Русия подготвя необходимата инфраструктура и мерки за организиране на наборна военна служба в окупираните от Русия райони на областта. Това пише в ежедневния доклад на разузнаването на британското министерство на отбраната, резюме от който е публикувано в социалната мрежа X.

Това ще бъде първото набиране на младежи за военна служба в тази временно окупирана територия след незаконното ѝ анексиране от Русия през септември 2022 година. Експертите предполагат, че Русия вижда тази мярка като начин за задоволяване на нуждите на руските въоръжени сили за допълнителен персонал в подкрепа на военните им усилия.

Въпреки това, ефектът от указа вероятно ще бъде ограничен, тъй като значителна част от населението на Запорожие вече е напуснало региона. Например, в Мелитопол, най-големият град в Запорожие под руски контрол, е останало само 40% от предвоенното население, като половината от тях са етнически руснаци, които са получили работа в града.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 May 2024.



