Шарл Мишел пристигна в Киев

Шарл Мишел, който е председател на Европейския съвет, пристигна днес на посещение в Киев, предаде Ройтерс.

Мишел пристига в Киев в израз на подкрепа за Украйна, която отбелязва днес 10 години от началото на масовите протести, довели до падането от власт на подкрепяния от Москва президент Виктор Янукович.

"Радвам се, че съм отново в Киев – сред приятели", написа Мишел в социалната платформа "Екс" (известна преди като "Туитър").

