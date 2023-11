Израелските отбранителни сили задържаха директора на болница Ал Шифа

Директорът на най-голямата болница в Газа е арестуван от израелските отбранителни сили, съобщи министерството на здравеопазването, ръководено от Хамас, предаде Скай нюз.

Д-р Селмея е бил задържан заедно с членове на медицинския персонал в Ал Шифа, заяви говорител на министерството.

Израелската армия твърди, че "Хамас" използва тунелен комплекс под болницата, за да организира атаки и да скрие заложници - твърдение, което екстремистката групировка отрече.

"Д-р Селмея, директор на болницата Ал Шифа, както и част от медицинския персонал са арестувани", каза д-р Ашраф ал Кудра.

"Хамас" заяви, че арестът на директора на болницата "Ал Шифа" е "недостоен" и призова международните организации да "окажат натиск" върху Израел да го освободи.

"Ние виждаме този ход на Израел като нищо по-малко от недостоен, лишен от всякакво чувство за човечност и морал", се казва в изявление на "Хамас" в Telegram.

"Това също е грубо нарушение на международните норми и харти, като се имат предвид задълженията да се гарантира, че медицинският персонал никога няма да бъде наранен, включително по време на война".

"Хамас" призова международните органи - Международния комитет на Червения кръст и Световната здравна организация да "упражнят натиск върху израелската окупационна армия".

