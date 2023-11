Големият план на Евгений Пригожин! Шефът на "Вагнер" е планирал да завладее Държавната дума

Вечерта на 23 юни основарелят на ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин се готви да даде заповед на бойците си да тръгнат към Москва и да поискат отстраняването на военното ръководство на Русия след месеци на нарастващо напрежение, пише The Moscow Times.



Междувременно във внушителната сталинистка централа на Държавната дума, на няколкостотин метра от Кремъл, се развива на пръв поглед незабележително събитие, което едва не се превърна в безпрецедентен политически скандал.



Около 17:00 ч. московско време няколко десетки души се събрат на кръгла маса в малката зала на Държавната дума.



Сергей Миронов, ръководител на партията "Справедлива Русия" и дългогодишен съюзник на президента Владимир Путин, открива заседанието с предварително записано видеопослание, което е последвано от изказвания на няколко други депутати и функционери.



В изказванията си депутатите разкритикуват недостатъчната подкрепа на Москва за мобилизираните и доброволните войници, които се сражават в Украйна, като предлагат въвеждането на държавни облигации и държавен монопол върху алкохола, за да се увеличи финансирането на армията.



Пригожин тайно планира да присъства на тази сесия, за да отправи остра критика към руското военно ръководство от трибуната на Държавната дума в последен опит да си върне одобрението на Путин, но плановете му са променени в последния момент, са научили от MT.



Тези планове са разкрити при условие за анонимност от лице, запознато с действията на Пригожин и от източник в Държавната дума. Лице, близко до ръководството на партия "Справедлива Русия", е потвърдило, че "той е щял да изложи целия набор от проблеми със СВО [специалната военна операция], с Министерството на отбраната, реалния брой на жертвите сред нашите бойци и т.н. Цялата скапана работа, всъщност. Неговите помощници подготвяха посещението му."



С началото на пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. и засилената роля на "Вагнер" на фронтовата линия, влиянието на Пригожин нарасна бързо и достигна драстичен връх. Скоро той се превърна в една от най-известните публични фигури в Русия.



От началото на 2023 г. на контролираните от Кремъл медии е наредено да ограничат честотата на споменаване на Пригожин, особено след като изявленията му за недостига на боеприпаси за "Вагнер" станаха по-агресивни.



Докато конфликтът му с министъра на отбраната Сергей Шойгу и началника на Генералния щаб Валерий Герасимов достигна своя връх, неформалното влияние, което винаги е било едно от предимствата му, изчезна. Той е лишен от възможността лично да обсъжда и решава проблеми с Кремъл и правителството и загуби достъпа си до Путин.



"Дори онези офиси, в които той можеше буквално да отвори вратата с ритник, бяха забранени за него", е коментирал правителствен източник пред The ​​Moscow Times.



За да привлече вниманието на президента и да спечели подкрепата му, той ще трябва да предприеме извънредни мерки.



"Думата, въпреки че не взема такива решения, му изглеждаше в известен смисъл възможност да скочи в последния вагон на заминаващия влак“, е коментирал източник, близък до ръководството на партията "Единна Русия".



Пригожин е посетил Държавната дума през пролетта, за да поиска разрешение да говори от трибуната. Председателят на Държавната дума Вячеслав Володин обаче е отхвърлил молбата му.



"Володин отхвърли това, тъй като имаше забрана от Кремъл за каквато и да е дейност на "готвача на Путин", допълва източник в Думата пред The ​​Moscow Times.



След това е взето решение да се организира представянето на Пригожин с помощта на неговите съюзници от партията "Справедлива Русия".



Покойният вече Евгений Пригожин е трябвало да влезе в Думата по покана на партиен депутат.



Обмисляна е възможността той да бъде придружен от ген. Сергей Суровикин, за да направи обръщението си по-убедително, е допълнил източник, запознат с плановете.



"Пригожин имаше нужда от официална платформа с висок статус с руския герб. Според неговия план в този случай нецензурираните му изявления определено ще бъдат донесени и поставени направо на бюрото на Путин", според източника на МТ.



Кадрите от речта му на кръглата маса с разпознаваем антураж от руския парламент биха били в негова полза. А медийното отразяване на острите му изявления в Думата е щяло да принуди помощниците на Путин да го информират за инцидента.



На 22 юни, ден преди планираната реч участието на Пригожин в срещата на кръглата маса е отменено без обяснение, няколко часа по-късно той обявява своя поход към Москва.

