Край Змийския остров! Украинската армия свали руски Су-24

На 5 декември 2023 г. Су-24М на руската военноморска авиация много вероятно е бил свален от украинска ракета земя-въздух над Северозападно Черно море в близост до украинския Змийски остров, съобщава разузнаването на британското министерство на отбраната в ежедневен доклад, резюмето от който бе публикувано необичайно късно в социалната медия X.

