Германски медии: Удар за проруския Радев

За първи път от началото на руската инвазия в Украйна България ще достави тежко въоръжение на Киев, информира германската телевизия NTV. Тя отбелязва, че президентът Румен Радев е бил против, но парламентът е отхвърлил неговото вето.

Германската медия посочва, че смятаният за проруски държавен глава обоснова в понеделник ветото си с това, че предвидените за изпращане на Украйна 100 БТР-60 съветско производство ще бъдат необходими за граничната и за гражданската защита на самата България. Но ветото бе отхвърлено от мнозинство от 162 депутати от прозападния управляващ лагер, обяснява NTV и допълва, че само 55 народни представители на проруските националисти и на Социалистическата партия са подкрепили позицията на президента. Телевизията помества информацията под заглавието "Удар за проруския Радев".

Разликите между президента и правителството

Германската телевизия привежда становището на правителството, съгласно което България няма нужда от тези военни машини. Същевременно - за да модернизира и укрепи армията си страната иска да купи от САЩ танкове и друго въоръжение на стойност 1,3 милиарда евро.

NTV разяснява на аудиторията си, че новото прозападно правителство в София гарантира на Украйна повече подкрепа в сравнение с предишното служебно правителство. Президентът Румен Радев, който го бе назначил, е против предоставянето на оръжие и муниции на Украйна. Бившият боен пилот и шеф на ВВС не вижда военно решение за войната на Русия срещу Украйна, пише още NTV.

И "Франкфуртер Рундшау" посочва, че за разлика от либерално-консервативното правителство на министър-председателя Николай Денков българският президент Радев е смятан за проруски. Изданието припомня неговата словесна престрелка с украинския президент Зеленски от юли т.г. във връзка с доставките на оръжие за Украйна.

Германските медии тиражират и благодарностите, отправени в платформата Х от украинския президент Володимир Зеленски към българския парламент с думите: "С това решение ние укрепваме нашата Европа и защитата на свободата".

