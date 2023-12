Турски депутат заплаши Израел с Аллах, след секунди го покоси инфаркт (ВИДЕО)

Опозиционен турски депутат почина в четвъртък, два дни след като получи инфаркт и колабира в парламента, докато завършваше реч, критикуваща политиката на турското правителството спрямо Израел, пише Times of Israel.

Хасан Битмез от консервативната Партия на щастието произнесе реч пред Общото събрание на турския парламент, завършвайки я с думите, че "може би можем да се скрием от съвестта си, но не и от историята", и като се обърна към еврейската държава: "Няма да избегнете гнева на Аллах."

След това каза: "Поздравявам ви всички", непосредствено преди да се свлече на земята на подиума, удряйки главата си.

NEW: Turkish lawmaker Hasan Bitmez collapses from a heart attack just seconds after saying Israel would "suffer the wrath of Allah."



The 53-year old lawmaker collapsed after giving his speech in the General Assembly Hall in Ankara, the Capital of Turkey.



