Случайно убитите от израелската армия заложници, са развявали бяло знаме

Разследване на инцидента в ивицата Газа, където израелските войски по погрешка убиха трима невъоръжени заложници в петък, показва, че жертвите са носили парче бял плат и са били оскъдно облечени. Това заяви един от висшите офицери на Южното командване на израелските отбранителни сили, съобщава The Times of Israel.

Инцидентът е започнал, когато израелски войник е забелязал трима души, напускащи сграда на няколко десетки метра. И тримата са били съблечени до кръста, единият е държал тояга със самоделно бяло знаме, сочи разследването.

Военният, който ги забелязал, обаче помислил, че това е капан, замислен за израелските войници от палестински радикали от движението Хамас, и веднага открил огън, предупреждавайки войниците от съседните части с викове: „Терористи!“, съобщава The Times of Israel. Според разследването този военен е убил двама заложници, трети е ранен и е избягал обратно в сградата, от която е дошъл.

На този етап командирът на батальона, който е бил в същата сграда с боеца, се е намесил в ситуацията и открил огън по хората, напускащи сградата. Той е дал команда да се спре стрелбата, след което военните са чули викове за помощ на иврит. Миг по-късно третият заложник, който преди това е бил ранен, отново е излязъл от сградата, в която се е криел, а след това друг войник е открил огън, убивайки мъжа, пише The Times of Israel.

Телата на тримата убити бяха транспортирани до Израел за идентификация, което потвърди, че и тримата са израелци, държани като заложници от Хамас в Газа. Според офицер от Южното командване и двамата войници, които са открили огън, са действали в противоречие с протокола, отбелязва The Times of Israel. В същото време армията подчертава, че разбира обстоятелствата, довели до тези действия на военните. През последните дни израелските войски не са срещали цивилни в района на инцидента, а единствените невъоръжени хора в района се оказаха бойци на Хамас, включително атентатори самоубийци, пише The Times of Israel.