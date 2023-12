ЕС се стреми да намали броя на мигрантите и приема нови закони

В началото на сряда Европейският съюз постигна съгласие по нови правила, чиято цел е да се разпределят по-равномерно разходите и работата по приемането на мигранти и да се ограничи броят на пристигащите хора, цитирана от Ройтерс.

Представители на Европейския парламент и на правителствата на страните от ЕС постигнаха съгласие след продължили цяла нощ преговори по законите на ЕС, наречени общо "Нов пакт за миграцията и убежището", които трябва да влязат в сила през следващата година.

Законите обхващат проверката на незаконните мигранти при пристигането им в Европейския съюз, процедурите за разглеждане на молбите за убежище, правилата за определяне на държавата от ЕС, която отговаря за разглеждането на молбите, и начините за справяне с кризи.

Пристигналите в Европейския съюз мигранти са значително по-малко от пика през 2015 г., когато бяха над 1 милион, но постоянно се увеличават от най-ниското ниво през 2020 г. до 255 000 през годината до ноември, като повече от половината от тях са преминали през Средиземно море от Африка в Италия или Малта.

Предишните усилия за разпределяне на отговорността за приемане на мигранти се провалиха, тъй като по-специално източните членове на ЕС не желаеха да приемат хора, пристигнали в Гърция, Италия и други държави.

Според новата система държавите, които не са на границата, ще могат да избират между това да приемат бежанци или да плащат във фонд на ЕС.

Предвидената система за проверка ще има за цел да разграничи лицата, които се нуждаят от международна закрила, от тези, които не се нуждаят.

Хората, чиито молби за убежище са с малък шанс за успех, като например тези от Индия, Тунис или Турция, могат да бъдат възпрепятствани да влязат в ЕС и задържани на границата, както и хората, за които се счита, че представляват заплаха за сигурността.

Групи за защита на правата на бежанците заявиха, че това ще доведе до създаването на затворнически лагери по границите на ЕС.

20th December 2023 will go down in history.



The day the EU reached a landmark agreement on a new set of rules to manage migration and asylum.



Europe has once again defied the odds.



I'm very proud that with the Migration & Asylum Pact, we have delivered and provided solutions. pic.twitter.com/Ic2AXYeKqN