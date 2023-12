Европейската комисия стартира три нови инициативи в подкрепа на украинските изследователи

Днес Комисията стартира три нови инициативи, с които се стимулира сътрудничеството на ЕС с Украйна в областта на научните изследвания и иновациите - нов офис "Хоризонт Европа" в Киев, нов Европейски съвет за иновации (EIC) в подкрепа на украинската общност за дълбоки технологии и нов общностен център на Европейския институт за иновации и технологии (EIT), цитирана от официалния сайт на Европейската комисия.

Today, we've launched 3 initiatives to boost 🇪🇺🇺🇦 research and innovation cooperation:

🔹 New Horizon Europe Office in Kyiv

🔹 European Innovation Council action to support the deep tech community

🔹 New European Institute of Innovation and Technology Community Hub



More info ↓