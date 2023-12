Украинската агенция УНИАН съобщи, че Руската федерация е поставила нов антирекорд на фронта, определяйки го като „отлични новини“.

През последното денонощие украинските войници ликвидираха над хиляда руски окупатори, а сега общите загуби на Русия в Украйна преминаха нова психологическа граница - над 350 хиляди души.

За денонощието са ликвидирани 1080 нашественици (общата численост от 24 февруари 2022 г. е 350 270 души), съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна на страницата си във Фейсбук.

По даннните му нашествениците са загубили и 20 артилерийски системи, 14 танка, 31 бойни бронирани машини, четири реактивни системи за залпов огън, 26 дрона и една крилата ракета.

На 20 декември прессекретарят на Силите за отбрана в Таврическото направление полковник Александър Щупун каза, че в посока Авдеевка противникът е напреднал с един и половина до два километра от началото на октомври и е загубил почти 25 хиляди войници.

Данните на Украйна за убитите руски войници не са потвърдени от западни източници. Русия също крие броя на жертвите си, но едно е сигурно: броят им е огромен.

"Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can fly."

Napoleon Bonaparte



The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to December 21, 2023. pic.twitter.com/DZpy6KLa03