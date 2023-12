Путин: Руснаците живеят от заплата до заплата, но това е хубаво

Руският президент Владимир Путин призна, че по-голямата част от руското население живее от заплата до заплата, но в това според него има и положителни страни.

„Ако всичко пада на готово от небето, като манна небесна, човек не оценява нещата, не се стреми към нищо. Това е беда“, каза руският президент.

Докато голяма част от населението на Руската федерация живее на прага на мизерията, малка група олигарси, близки до Кремъл, управляват богатствата и природните ресурси на страната. До това води дългогодишното управление на Путин.

