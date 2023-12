33 моряци от кораба „Новочеркаск“ бяха демилитаризирани

Най-малко 33 моряци са обявени за изчезнали, след като украинските въоръжени сили удариха десантния кораб "Новочеркаск" на пристанището във Феодосия в окупирания Крим.

Това съобщава Телеграм каналът Astra, позовавайки се на свои източници. Русия, по стара своя традиция, крие реалния брой на жертвите. Москва по-рано съобщи за само един загинал. Подобни лъжи бяха изричани от руснаците и след потапянето на крайцера „Москва“ в Черно море.

Според Astra по време на атаката в нощта на 26 декември на кораба е имало 77 моряци. Освен изчезналите, 19 моряци са ранени. Според изданието атаката е била извършена с ракета Storm Shadow, чиито фрагменти са открити на мястото на взрива.

Ukraine officials claim that their warplanes have successfully destroyed a large Russian tank landing ship in Crimea, marking the third substantial setback for the Russian military within the past week. pic.twitter.com/Cxm3scpWeC

The first low-resolution @planet satellite images of the Feodosia port, captured on December 26 at 11:25 local time, show that one more vessel (yellow square) is indeed partially sunk following the Ukrainian strike on the 'Novocherkassk' landing ship. pic.twitter.com/DY51NpJEMv