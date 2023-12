"Русия заплаши жителите, които публикуват кадри от взривяването на кораба „Новочеркаск“"

Окупационните руски власти на украинския полуостров Крим предупредиха, че жителите, които са заснели и публикували видеоклипове на атаката срещу кораба „Новочеркаск“, могат да бъдат изправени пред наказателна отговорност, предаде FREEДОМ.

Руската армия прави всичко възможно, за да скрие от света какво унижение търпи в Черно море, но това е невъзможно. В социалните мрежи вече се появиха клипове и снимки от потапянето на десантния кораб „Новочеркаск“, който беше поразен от украинските сили с крилати ракети.

Руското министерство на вътрешните работи обяви за издирване командващия ВВС на въоръжените сили на Украйна Микола Олешчук. Това пишат руските пропагандисти, позовавайки се на базата данни за търсене на Министерството на вътрешните работи. Твърди се, че той е обвинен задочно "в терористичен акт на територията на Руската федерация".

Това е поредният фатален удар по руския Черноморски флот. През последните четири месеца 20% от руския Черноморски флот беше унищожен. Вижте кадри от атаката във Феодосия:

Ukraine officials claim that their warplanes have successfully destroyed a large Russian tank landing ship in Crimea, marking the third substantial setback for the Russian military within the past week. pic.twitter.com/Cxm3scpWeC — CBS Evening News (@CBSEveningNews) December 26, 2023

JUST IN: Ukraine launches attack against Russia, destroying the Novocherkassk, a Russian warship in Crimea.



Ukraine has taken responsibility for the attack, claiming the ship was completely destroyed.



The ship was reportedly 360-feet long and had the ability to transport 10… pic.twitter.com/cfQHk0CLKg — Collin Rugg (@CollinRugg) December 26, 2023

The first low-resolution @planet satellite images of the Feodosia port, captured on December 26 at 11:25 local time, show that one more vessel (yellow square) is indeed partially sunk following the Ukrainian strike on the 'Novocherkassk' landing ship. pic.twitter.com/DY51NpJEMv — Mark Krutov (@kromark) December 26, 2023