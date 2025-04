Ариана Гранде отново начело в класацията на "Билборд" за албуми

Ариана Гранде отново оглавява класацията на "Билборд" за албуми с Eternal Sunshine, който излезе през 2024 г., съобщи изданието на сайта си, предава БТА.

Eternal Sunshine се издигна от 87-о до 1-во място благодарение на преиздаването му в луксозната версия Eternal Sunshine Deluxe: Brighter Days Ahead, в която има шест нови песни. От нея, заедно с предишната версия, са продадени 137 000 еквивалентни албумни единици, като се класира с оригиналното заглавие.

Eternal Sunshine дебютира на първо място в класацията "Билборд 200" на 23 март 2024 г. и остана на водеща позиция и следващата седмица. От този албум са хитовете Yes, And? и We Can't Be Friends (Wait for Your Love).

Лидерът от миналата седмица Плейбой Карти слезе на второ място с MUSIC и 91 000 продадени еквивалентни албумни единици.

Лил Дърк заема трето място с албума Deep Thoughts и 64 000 еквивалентни албумни единици. Той е седмият му албум, който влиза в топ 10 на класацията "Билборд 200".

На четвърто място е Кендрик Ламар с GNX. Следват рапърите Партинекстдор (PARTYNEXTDOOR) и Дрейк със $ome $exy $ongs 4 U. Певицата Сиза е шеста с SOS.