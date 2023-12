Руският десантен кораб "Новочеркаск" беше напълно унищожен след удар от украинските сили

На 25 декември 2023 г., десантният кораб "Новочеркаск" от руския Черноморски флот, клас "Ропуча", беше напълно унищожен след удар от украинските сили в района на пристанището на Феодосия, на южния бряг на окупирания от Русия Крим, съобщава ежедневният доклад на разузнаването на британското министерство на отбраната. Резюмето от доклада беше публикувано на страницата на министерството в социалната мрежа "Х".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 December 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Si6BJ4X0U2 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3FgBGyw6KV