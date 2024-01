Днес украинският президент Володимир Зеленски се срещна с естонския си колега Алар Карис в Талин

Канцеларията на естонския държавен глава съобщи в социалната мрежа "Екс", че днес украинският президент Володимир Зеленски се е срещнал с естонския си колега Алар Карис в Талин, предаде агенция Укринформ и БТА.

"Днес е един много специален ден, в който посрещаме украинския президент Володимир Зеленски в Естония. Нашето силно приятелство е основано на споделени ценности и идеали, от които винаги сме били движени - демокрацията и свободата", написа Карис.

Today is a very special day, as we greet @ZelenskyyUa in #Estonia. Our strong friendship is based on shared values, ideals we drive for are always democracy and freedom. pic.twitter.com/hAWtclPEH1 — Alar Karis (@AlarKaris) January 11, 2024

В друга публикация президентът на Естония сподели за топлия разговор между двамата лидери.

Warm conversation with President @ZelenskyyUa: Russia’s hope in this war is that the common front of allies will crumble and Ukrainians will be left alone. I affirm that we will prevent this from happening. pic.twitter.com/As7VCJLddZ — Alar Karis (@AlarKaris) January 11, 2024

"Надеждата на Русия в тази война е, че общият фронт на съюзниците ще се разпадне и украинците ще останат сами. Потвърждавам, че ще попречим това да се случи", заяви Карис.

Володимир Зеленски благодари на Естония за подкрепата, която оказват на Украйна по време на войната.

"Непоколебимата подкрепа на Естония за Украйна, нашия народ и нашата отбрана е очевидна днес, по време на посещението ми и по време на войната", написа Зеленски в социалната мрежа "Екс".

"Президентът и аз обсъдихме сътрудничеството на ниво европейски институции, нашия потенциал в Европа, развитието и перспективите на фронтовата линия, както и правосъдието. За нас е изключително важно Русия да понесе пълна отговорност за всички прояви на терор, извършени престъпления и разрушения, причинени от нейната агресия", допълни той.

Estonia's unwavering support for Ukraine, our people, and our defense is evident today, during my visit, and throughout the war.



President @AlarKaris and I discussed cooperation at the European institutions' level, our potential in Europe, frontline developments and prospects,… pic.twitter.com/JdKkHud1uR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2024

От своя страна Зеленски заяви, че евентуално примирие с Русия няма да доведе до политически диалог и ще е от полза само за Москва, предаде Ройтерс.

Очаква се двамата лидери да дадат съвместна пресконференция. Освен това Зеленски ще се срещне с премиера на Естония Кая Калас и ще произнесе реч пред естонския парламент.

Украинският президент беше вчера на визита в Литва, където се срещна с литовския президент Гитанас Науседа, премиера Ингрида Шимоните и председателя на Сейма Виктория Чмилите-Нилсен, както и с други политически фигури и представители на медиите и на украинската общност в страната, припомня Укринформ.