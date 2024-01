Последиците от войната: Болниците в Русия изнемогват, здравеопазването се срива

Руското население най-вероятно изпитва негавитното влияние на войната в Украйна и върху здравеопазването в Русия. На този аспект от войната обръща внимание в днешната си сводка британското разузнаване. В социалната мрежа X военното министерство се позовава на публикации в редица руски медии за затруднен достъп до болнични услуги в цялата страна.

Войната вероятно допринася значително за тази ситуация, тъй като в болниците лекуват ранени войници, казват британските разузнавачи.

Има и съобщения за недостиг на медицински консумативи, включително широкоспектърни антибиотици.

Освен това руското правителство също е принудено да съкрати персонала в цивилните медицински заведения в цялата страна поради недостиг на медицински персонал и финансови затруднения.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 January 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language:

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 14, 2024

Припомняме, че в проекта си за проследяване на руските жертви във войната в Украйна от руската редакция на BBC съвместно с Mediazona по публични и официални данни вече са установени имената на 41 731 руски военни, убити в Украйна от февруари 2022 година насам. В статистиката на BBC не се включват и загиналите и ранените от т.нар. милиции от ЛНР и ДНР. Редакцията предполага, че реално загиналите са поне два пъти повече и според най-консервативните оценки.

Също така статистиката предполага, че на всеки загубил живота си руснак поне двама са били ранени. Като се има предвид това, общите загуби на силите, воюващи на страната на Русия в Украйна, могат да надхвърлят 107 000 убити, а общите загуби заедно с тежко ранените и изчезналите могат да бъдат изчислени на 321 000 души.