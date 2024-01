Володимир Зеленски е на посещение в Швейцария за форума в Давос

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е на посещение в Швейцария за Световният икономически форум в Давос, предаде News.bg.

"Пристигнах в Швейцария на работно посещение. Ще се срещна с лидерите на страната и ще участвам във форума в Давос. В Берн ще проведа преговори с ръководителите на двете камари на парламента, лидерите на партиите и фракциите, госпожа президент Виола Амхерд", написа Вoлoдимир Зеленски в социалната мрежа X.

I arrived in Switzerland to meet with its leaders and attend the Davos forum.



In Bern, I will meet with heads of both chambers of parliament, party and fraction leaders, and President Viola Amherd.



I will express gratitude to Switzerland for its consistent support for…