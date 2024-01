Стратегическа среща в Ужгород! Изгладиха ли острите разногласия Украйна и Словакия

Украинският премиер Денис Шмигал се срещна със словашкия си колега Роберт Фицо в Ужгород, за да обсъдят разногласията си за руското нашествие в Украйна и продължаването на западната помощ за страната, предадоха Франс прес и Укринформ, пише БТА.

Като знак за напрежението, в навечерието на срещата в Западна Украйна Фицо заяви, че животът в Киев "е нормален", точно в деня на масиран руски обстрел, омаловажавайки мащаба на водената от Русия война, отбелязва АФП. Агенцията определя словашкия премиер като популист.

"Въпреки разногласията ни, ние възнамеряваме да водим прагматична политика със словашкото правителство, която ще бъде от полза и за двете страни", заяви Шмигал в социалните мрежи. Той изрази увереност, че днешната среща с Роберт Фицо - първата им, откакто словашкият лидер беше избран през октомври 2023 г. - ще "отвори нова страница" в отношенията между Киев и Братислава.

По-рано днес украинският премиер добави, че "очаква с нетърпение конструктивен диалог", като придружи това изявление с два кратки видеоклипа, на които двамата лидери се ръкуват пред камерите. Той уточни, че ще бъдат обсъдени "двустранните отношения и подкрепата за европейски инициативи".

"Има много теми, които трябва да обсъдим", заяви от своя страна Роберт Фицо. "Има въпроси, по които можем да имаме различни мнения. Такъв е животът".

Но "ние наистина искаме да постигнем напредък. Ще видите, че наистина искаме да ви помогнем", подчерта популисткия лидер.

Отношенията между Словакия и Украйна до голяма степен се влошиха след поредица от провокативни коментари на Фицо. Той беше избран през октомври 2023 г., но вече постави под въпрос суверенитета на Украйна и призова за компромис с Русия. Непосредствено след избирането си лидерът също така обяви, че ще спре доставките на словашко оръжие за Украйна - първото подобно решение на западен съюзник. Вчера Фицо дори определи живота в Киев като "напълно нормален", няколко часа след смъртоносните руски удари по украинската столица.

Фицо се противопоставя и на многобройните санкции, наложени на Русия от почти две години.

Срещата между Шмигал и Фицо в Ужгород се провежда в момент, когато Киев страда от отслабването на европейската и американската подкрепа след две години конфликт, на фона на вътрешнополитически разногласия, отбелязва АФП.

След срещата Шмигал обяви в "Екс", че е постигнато споразумение по множество важни въпроси, включително за "механизма за Украйна", от който зависи помощта на ЕС за Киев на стойност 50 милиарда евро, отбелязва Укринформ.

"Словашкото правителство няма да блокира закупуването на оръжия и оборудване от Украйна от словашки компании. Словакия ще подкрепи програмата "Механизъм за Украйна", която предвижда предоставянето на 50 млрд. евро от ЕС за Украйна", уточни Шмигал. Въпреки политическите предизвикателства, "ние развиваме политика на "нов прагматизъм" в нашите отношения", подчерта украинския премиер.

We have reached agreement with Slovakian Prime Minister Robert Fico on a number of important issues. The Slovak government will not block the purchase of weapons and equipment by Ukraine from Slovak companies. Slovakia will support the Ukraine Facility programme, which envisages… pic.twitter.com/HeIGtaJaMd