Стартъпът Neuralink на Илон Мъск вгради за първи път чип в човешки мозък

Американският милиардер Илон Мъск обяви на своята страница в X, че неговият стартъп Neuralink, който разработва мозъчни импланти, е поставил за първи път чип в човешкия мозък, цитирана от Фокус.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection.