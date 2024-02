Украйна потопи руски кораб за 64 милиона евро (ВИДЕО)

Украйна за пореден път унижи Руската федерация, потапяйки руски военен кораб за 64 милиона евро с помощта на морски дрон-камикадзе.

По този начин Украйна увеличи колекцията на руския подводен черноморски флот. Украинският флот е нанесъл поредица от удари по вражеския кораб, като финалният е нанесен с оказалите се изключително ефективни дронове-камикадзе. По корпуса е била нанесена тежка повреда, която е довела до потапянето на руския кораб „Ивановец“, дълъг 56 метра и разположен край бреговете на окупирания Крим. Зад операцията стои украинското разузнаване ГУР.

Унищоженият руски катер " Ивановец " е доста сериозна единица, предназначена за унищожаване на надводни цели на противника. Дори Руската федерация да иска да го извади от дъното на Черно море, той едва ли ще бъде възстановен, тъй като на практика няма резервни части.

Това каза в коментар пред Радіо Свобода говорителят на Военноморските сили на Украйна Дмитрий Плетенчук. Според него този кораб е бил въоръжен с ракетна система, чийто обсег е достигал 130 километра. Той подчерта, че в Черноморския флот има само три такива кораба, така че потъването му може да се отдаде на значителни загуби на руския Черноморски флот. Все още няма потвърдена информация за броя на загубите на личния състав на руските окупатори.

Ship wreck of the day!



Warriors of the special unit "Group 13" of the @DI_Ukraine destroyed the missile corvette "Ivanovets" of the russian Black Sea Fleet.



As a result of a number of direct hits to the hull, the corvette was damaged, rolled to the stern, and sank. The value of… pic.twitter.com/JZwh8aggn0