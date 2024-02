Генералният директор на МААЕ ще разследва спора за договорите в Запорожката АЕЦ

Около сто от хилядите украински служители на Запорожска атомна електроцентрала, която е под окупация от Русия, отказват да подпишат договори с руската държавна корпорация за ядрена енергия "Росатом", съобщи днес генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, цитиран от Ройтерс и БТА.

В интервю за "Радио Франс Ентернасионал" Гроси заяви, че в сряда, когато пристигне на място, ще разследва въздействието на случилото се върху дейността в обекта, където всичките шест реактора са изключени.

Според МААЕ електроцентралата е съобщила, че повече няма да предоставя достъп на лицата, отказали да подпишат договор.

Гроси междувременно съобщи в социалната мрежа "Екс", че вече е пристигнал в Украйна и се е срещнал с министъра на енергетиката Херман Халушченко и други високопоставени представители на сектора.

Ahead of my visit to ZNPP, glad to meet Energy Minister Galushchenko, regulator Korikov, and Energoatom's Kotin and exchange on 🇺🇦 Ukraine's NPPs. @IAEAorg, actively present at each site, remains steadfast in supporting the safety and security of these facilities. pic.twitter.com/APfUvgBSiC