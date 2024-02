Британското разузнаване: Eксплозиите в Русия ще зачестят заради натиска на Кремъл

Инцидентите в руските индустриални обекти вероятно ще зачестят поради натиска на Кремъл за увеличаване на военното производство. Това се казва в доклад на Министерството на отбраната на Обединеното кралство, резюме от който е публикуван в социалната мрежа Х.



Британското разузнаване обръща внимание на докладите за експлозия във военен завод близо до Ижевск в Централна Русия, използван за производството на балистични ракети, по-специално "Искандер“, с които редовно се извършват атаки срещу Украйна.



"Първоначално се смяташе, че експлозията е възникнала поради грешка на работниците, но руската държавна информационна агенция ТАСС по-късно съобщи, че се дължи на "рутинни тестове“ на ракетни двигатели“, се казва в прегледа на военните на Лондон.



Според разузнаването е малко вероятно украински дронове да са предизвикали експлозията, като се има предвид разстоянието от страната – 1200 километра. Освен това, според доклада, не е имало съобщения за подобни атаки в района.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 09 February 2024.



