400 000 руски войници са елиминирани в Украйна от началото на войната

Генералният щаб на украинските Въоръжени сили обяви, че от началото на пълномащабната инвазия в Украйна са елиминирани 400 300 руски войници.

Тези данни не са потвърдени от независими източници. Както Украйна, така и Русия пазят в държавна тайна броя на убитите и ранени свои войници.

Киев съобщи, че през последното денонощие 1210 руски войници са били „елиминирани“. Русия е загубила и 6465 танка от началото на войната. Украйна твърди също, че е унищожила и 332 руски изтребителя, 25 военни кораба, 1 подводница и 325 хеликоптера на врага.

През следващата седмица ще се навършат 2 години от началото на пълномащабната война, която Путин започна срещу Украйна в ранните часове на 24 февруари 2022 г. Русия не успя да постигне целите си за бърза победа и унищожаване на украинската държава. През последните седмици обаче руската армия отново има предимство на фронта заради забавената западна помощ към Киев.

Русия има огромен потенциал да мобилизира човешка сила - предимство, което Украйна няма. Освен затворници, Русия мобилизира и наемници от Азия и Африка за войната си срещу украинците. Съобщава се, че руските специални служби активно набират граждани на Сирия, Непал, Афганистан, Индия, Конго, Египет и на страни от Централна Азия, предаде "Укринформ".

"Nonetheless, it moves."

Galileo Galilei



The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to February 16, 2024. pic.twitter.com/saBA5eVHVh