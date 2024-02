Германия и Украйна подписаха историческо споразумение

Германският канцлер Олаф Шолц и украинският президент Володимир Зеленски подписаха днес на тържествена церемония в Берлин двустранно споразумение в сферата на сигурността, което гарантира на Украйна дългосрочна подкрепа, особено по отношение на военната помощ, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Споразумението обхваща "дългосрочните ангажименти и подкрепа за сигурността на Украйна", съобщиха по-рано днес от германското канцлерство. Подробности от споразумението засега не се разгласяват, посочва Ройтерс.

Още новини от Украйна

"Историческа стъпка. Германия ще продължи да подкрепя Украйна срещу руската агресивна война", написа Шолц в социалните мрежи. Зеленски, който пристигна в Берлин тази сутрин, ще отпътува по-късно днес за Париж, за да подпише подобно споразумение и с френския президент Еманюел Макрон.

For as long as it takes.@ZelenskyyUa and I signed an agreement today on our long-term security commitments – an historic step. Germany will continue to support Ukraine in the face of the Russian war of aggression.



Slava Ukraini. pic.twitter.com/YFFzELiGz3