Алексей Навални е починал, съобщи руската затворническа служба

Алексей Навални, най-яростният противник на руския президент Владимир Путин, който се бореше срещу корупцията в държавната администрация и организираше масови антикремълски протести, почина днес на 47 години в затвора, съобщи руската агенция за затворите, предаде Асошиейтед прес.

В изявление на Федералната служба на затворите се казва, че Навални се е почувствал зле след разходка в петък и е загубил съзнание. Пристигнала е линейка, за да се опита да го спаси, но той е починал.

Нямаше незабавно потвърждение за смъртта му от неговия екип. Говорителката на Навални Кира Ярмиш заяви в X, платформата, известна преди като Туитър, че екипът на политика засега няма потвърждение за смъртта му и че адвокатът му пътува към града, в който е задържан.

