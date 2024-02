Британското разузнаване: Знаменитости в Русия са притиснати да подкрепят войната в Украйна

Обществените личности в Русия продължават да се сблъскват със значителен натиск да показват явна подкрепа за войната в Украйна. Тази седмица беше съобщено, че руската поп звезда Филип Киркоров изпълни и посети ранени войници в окупирана Украйна.

Твърди се, че Киркоров е бил вкаран в "черния списък" от Кремъл след публичен скандал през декември с "почти голо" парти в Москва, пише в резюмето от ежедневния доклад на разузнаването на британското министерство на отбраната, публикувано в социалната мрежа X, известна доскоро като Twitter.

Още новини от Украйна

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 February 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/OvlDlvNrbQ #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/WIOWSt3syG