Майката на Навални се обърна към Путин

Людмила Навална, майката на починалия руски опозиционен лидер Алексей Навални, поиска руския президент Владимир Путин да предаде тялото на сина ѝ, предаде Ройтерс.

"Владимир Путин... позволете ми най-накрая да видя сина си", заяви Навална във видеообръщение, предаде БТА.

Вдовицата на руския опозиционен лидер Алексей Навални –Юлия Навална, е призовала Европейския съюз да не признава резултатите от президентските избори през март в Русия, става ясно от текста на речта ѝ, произнесена вчера пред Съвета по външни работи на ЕС, който беше предоставен от говорителката ѝ, предаде Ройтерс.

"Не признавайте тези избори", казва Навална. "Президент, който уби основният си политически опонент, не може да бъде легитимен по дефиниция", подчертава тя.

Кремъл отрече намеса в смъртта на Навални и каза, че твърденията на Запад, че президентът Владимир Путин е отговорен за нея, са неприемливи. Путин предупреди, че ще има твърд отговор на всякакви опити за чуждестранна намеса в изборите в Русия.

Междувременно реакция имаше и от Москва. Западните страни постоянно оказват натиск върху Сърбия, това не зависи от случилото се с Алексей Навални, заяви днес пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС. „Така или иначе постоянно се оказва изключително силен натиск върху Белград, това не е свързано с чиято и да е смърт“, посочи Песков в отговор на въпрос за възможния по-силен натиск върху Сърбия след смъртта на Навални. Руският опозиционен политик Алексей Навални почина в петък (16 февруари) на 47 години в наказателна колония в Арктика, където излежаваше 19-годишна присъда.

