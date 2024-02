Погребението на Алексей Навални ще бъде на 29 февруари в Москва

Публичното прощаване с Алекс Навални, който почина внезапно на 16 февруари, ще се проведе в края на седмицата, съобщава новинарският сайт Meduza, като се позовава на говорителя на руския опозиционен политик Кира Ярмиш. Редица руски медии вече докладваха, че погребението е планирано за 29 февруари в Москва, предава Фокус.



"Търсим зала за публично сбогуване с Алексей. Време: края на тази работна седмица. Ако имате подходящо помещение, моля, свържете се с нас“, написа Ярмиш в социалната мрежа X.

Тялото на Алексей Навални бе предадено на майка му Людмила Навалная на деветия ден след смъртта на политика - 24 февруари. Дотогава руските власти отказваха да предадат тялото с мотива, че тече доследствена проверка.

Alexey's body was handed over to his mother. Many thanks to all those who demanded this with us.



Lyudmila Ivanovna is still in Salekhard. The funeral is still pending. We do not know if the authorities will interfere to carry it out as the family wants and as Alexey deserves. We…