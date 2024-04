Юлия Навалная разкритикува Украйна: Това не е война на Русия

Вдовицата на убития руския опозиционер Алексей Навални - Юлия Навалная, направи странно изказване, твърдейки, че войната, която Руската терористична федерация започна срещу Украйна, „не е война на Русия, а на Путин“.

Юлия Навалная влезе в топ 100 на списание TIME за най-влиятелните хора на планетата. В интервю пред изданието рускинята заяви, че украинското правителство е допуснало „грешка“, твърдейки, че няма „добри руснаци“, които са против войната.

„Изразът „добър руснак“ е много лош. Мисля, че те [украинското правителство] не искат да търсят тези антивоенно настроени руснаци. Но такива има в Русия. Просто е трудно да очакваме от тях да излязат да протестират срещу войната, защото не всеки е герой. Игнорирането на тези хора е грешка на украинското правителство“, заяви Юлия Навалная.

„Обикновените украинци разбират, че не всички руснаци са против тях. Но що се отнася до украинското правителство, мисля, че би било редно да отчита, че има такива руснаци. Това е войната на Путин. Това не е войната на Русия“, каза още Юлия Навалная.

Този наратив трудно се възприема от украинците, които всекидневно са подложени на терористични атаки от страна на руския агресор. Русия вече трета година води пълномащабна война, опитвайки се да унищожи украинската държава, като до момента е извършила 130 000 военни престъпления (това са документираните, реалният им брой е много по-висок). Голяма част от руските граждани стоят зад агресията на Путин и твърдения като това на Навалная, че единствено режимът на президента в Кремъл е виновен за клането в Украйна, са нелогични.

Руските граждани не само, че не са против завоевателните войни на Путин, но цели поколения руснаци живеят с вярването, че тяхната държава има право да краде чужди земи, за справка Грузия и Молдова. Руската пропагандна машина продължава да облъчва руснаците и да ги убеждава, че Русия е жертвата в тази война, а не агресорът. И подобни тези се възприемат широко във федерацията, както сочат и социологическите проучвания там. Актуално проучване на центъра „Левада“ показва, че 77% от анкетираните руснаци подкрепят действията на руската армия в Украйна, а само 7% са категорично против.

“Most of all, I want the Kremlin and its officials to understand: if they killed Alexei, then I will step up. If they do something to me, another person will come."



Yulia Navalnaya—the widow of Alexei Navalny—speaks to @shustry https://t.co/WY7YjfDqvu pic.twitter.com/uWoBDf67Z4