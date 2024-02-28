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Натовски войници в Украйна? Латвия няма да е против, ако има консенсус по темата
  Тема: Украйна

28 Февруари, 2024 19:07 1 083 78

Натовски войници в Украйна? Латвия няма да е против, ако има консенсус по темата

  • латвия-
  • нато-
  • еманюел макрон-
  • русия-
  • украйна-
  • войници

Рига оказва на Киев военна помощ от началото на войната преди повече от две години, като изпраща оръжия и обучава на територията си украински войници заедно с други съюзници

Натовски войници в Украйна? Латвия няма да е против, ако има консенсус по темата - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Латвия няма да се противопостави на разполагането на западни военнослужещи в Украйна, след като френският президент Еманюел Макрон в понеделник каза, че това "не е изключено", но Испания, последвана от Германия и други страни от ЕС отхвърлиха тази възможност, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Латвия продължава да проучва различни начини за засилване на подкрепата за Украйна. Ако съюзниците от НАТО постигнат споразумение за разполагане на войски в Украйна, Латвия ще обмисли участие", каза пред ДПА говорител на Министерството на отбраната.

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Рига оказва на Киев военна помощ от началото на войната преди повече от две години, като изпраща оръжия и обучава на територията си украински войници и заедно с други съюзници, добави той.

Но днес испанският външен министър Хосе Мануел Албарес категорично изключи изпращането на испански военен персонал във военната зона.

"Няма да има испански войници в Украйна, разбира се, че няма да има, защото ние искаме мир, което е точно каквото и украинското правителство иска", каза Албарес пред парламента в Мадрид.

В понеделник след конференция в Париж за военната помощ за Украйна, френският президент каза: "Но нищо не може да бъде изключено в бъдеще. Ще направим всичко необходимо, за да гарантираме, че Русия няма да спечели тази война." Германия и Полша отхвърлиха възможността да бъдат пратени военни в Украйна.


Латвия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бесен-_ Язовец

    57 2 Отговор
    Латвия ше прати цялата си армия от 40 души и най отпред Уазката с генерала.

    Коментиран от #20

    19:09 28.02.2024

  • 2 Аз съм веган

    8 51 Отговор
    Войски в Украйна незабавно. Нека страдат копейките.

    Коментиран от #4, #8, #12, #18, #37, #49, #57, #64, #65, #69

    19:09 28.02.2024

  • 3 Рашиска феодалия

    5 30 Отговор
    Да бе в блато стяло не би НАТО видяло 🪆☠️

    19:11 28.02.2024

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мдааа

    39 2 Отговор
    Балтийските държавици: "н💩сиpaме се от страх"!

    19:11 28.02.2024

  • 6 Маки

    30 3 Отговор
    НАТО никога няма да посмее.

    19:13 28.02.2024

  • 7 Българин

    32 2 Отговор
    Само една хиперзвукова с ядрена бойна глава и от латвия и останалите прибалтийски джудженца ще остане само един лунен кратер

    19:13 28.02.2024

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мастър Шеф

    16 2 Отговор
    Ние няма да пращаме войници! Само готвачи със стрелящи черпаци.

    19:13 28.02.2024

  • 10 С две ръце и от все сърце ❤️ !

    3 20 Отговор
    НАТО да ги отвее като перце !
    Меги от Тервел

    19:13 28.02.2024

  • 11 Воин

    27 3 Отговор
    Лично на мен Латвия все повече ми прилича на Луната

    19:14 28.02.2024

  • 12 Надж

    20 1 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм веган":

    И ти ще страдаш цент.никой няма полза от такъв конфликт.

    19:14 28.02.2024

  • 13 ЗАщо някои държави умишлено

    31 3 Отговор
    се опитват да изчезнат от картите ,като латвия и българия и други

    Коментиран от #15

    19:15 28.02.2024

  • 14 Уффф ..., Божкеее...!

    27 2 Отговор
    Латвия....-,,Барабар Петко с мъжете...!"

    19:16 28.02.2024

  • 15 Ван

    23 1 Отговор

    До коментар #13 от "ЗАщо някои държави умишлено":

    Какво общо имат народите с паразитите които ги управляват идеята е да се съкрати населението.

    19:17 28.02.2024

  • 16 Легия Георги Марков

    14 1 Отговор
    Пътуваме за Киев

    19:17 28.02.2024

  • 17 Укропат

    20 1 Отговор
    Всичките латвиянци да се съберат и ще има най великата армия от два взвода и 10 командира. И те всичките 10 знаят руски защото там са учили. Обаче както казва шефчето : грам по грам - килограм. А ние килото го шмъркаме с него за седмица.

    19:17 28.02.2024

  • 18 Ултраса

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм веган":

    Светослав Славков те вика!

    19:18 28.02.2024

  • 19 Хахаха

    17 1 Отговор
    Латвия защо ...?Трайте си бе???Не се пънете като нашия Тагарев???Да ме изгорите???

    19:18 28.02.2024

  • 20 Хахахаха

    4 20 Отговор

    До коментар #1 от "Бесен-_ Язовец":

    Абе от 40 души, ама пусин го е страх да ги нападне. Защо ли?

    Коментиран от #25

    19:19 28.02.2024

  • 21 Хахаха

    14 1 Отговор
    Латвия защо ...?Трайте си бе???Не се пънете като нашия Тагарев???Да ме изгорите???

    19:20 28.02.2024

  • 22 Тиква

    14 1 Отговор
    СтайкоФф, стига си преписвал глупости само. Каква помощ от Рига те гони? Чети Стайков, не само да си горе на черешата!

    19:20 28.02.2024

  • 23 Аз съм веган

    2 15 Отговор
    Взимам пушката и почвам да чистя орки и копейки

    Коментиран от #61

    19:20 28.02.2024

  • 24 БИЛД

    17 1 Отговор
    РФ обяви че държи в плен 590 чужди наемници, за които не се отнася Конвенцията за военнопленниците. Те са от 46 държави- Полша, Германия, Франция, Великобритания, Швеция, САЩ, Литва, Латвия и Естония, Колумбия и много други. На няколко стъпки на Русия разреди участието на НАТО с военни във Укрия. Първата стъпка- полигона край Лвов, последваха няколко удара- хотел в Харков, Киев, Одеса и Николаев и по летищата в Хмелницка област. За изпепелените западни военни на роднините и близките се съобщава, че са се подхлъзнали в Алпите, катастрофи с МПС и прочее инциденти с фатален край. Ранените се извозват в Полша и оттам в Германия.

    19:21 28.02.2024

  • 25 Реалист

    25 2 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахаха":

    На президента Владимир Путин за какво му е Литва за да ги грее и храни безплатно ли?

    Коментиран от #32

    19:21 28.02.2024

  • 26 Хахахаха

    2 14 Отговор
    Русофили, дайте една опорка, защо пусин го е страх да нападне малка Латвия, обаче нападна Украйна?

    19:22 28.02.2024

  • 27 Настолен указател за напреднали

    14 1 Отговор
    С поред в-к „Билд": Малък брой западни военни вече са в Украйна, а и не малка част от тях торят чернозема в УСрайна. Някой замислял ли се е, защо УСрайна има толкова плодородни земи?!!! Ето това е верният отговор !!! А в YouTube руснаци качват филмчета с пленени натовски войници. Официална информация за тях няма.

    19:22 28.02.2024

  • 28 Гледахте ли

    24 1 Отговор
    цветанка ризова как запъва срещу Костадин Костадинов за двойните стандарти, Русия е агресор, обаче това където израел изби цивилни не е агресия. САМО Я ВИЖТЕ КАК ЗАПЪВА И НЕ МОЖЕ ДА ОТГОВОРИ!!! ДИКТУВАТ Й ОТГОРЕ!!! ИЗБЯГВА ВЪПРОСИ, ЗАЩОТО СА НЕУДОБНИ!!!! ТОВА ГОВОРИ ДОСТАТЪЧНО!!!

    Коментиран от #35, #38, #39, #50

    19:23 28.02.2024

  • 29 БАЙ КУРТИ

    17 2 Отговор
    Латвия, Литва , БЪЛГАРИЯ/ТАГАРЕВ и ... Гледат НЛО /филми и ще се трансформират като Робокоп . Оф БЛАЖЕНИ СА ВЯРВАЩИТЕ и ДЖЕНДЪРИТЕ по край тях .

    19:23 28.02.2024

  • 30 ХАХАХА

    16 3 Отговор
    Видяла жабата ,че подковават вола и тя вдигнала крак ,та и Литва барабар Петко с мъжете!

    Коментиран от #41

    19:24 28.02.2024

  • 31 Аз съм веган

    5 5 Отговор
    Аз съм веган,но копнея да ме лашшкат грубо медоядци.Оооох кеф...

    19:24 28.02.2024

  • 32 Хахахаха

    4 20 Отговор

    До коментар #25 от "Реалист":

    Ааааа това ли е опорката? Хахахаха. Че той пусин гладните руснаци не може да изхрани, други щял да храни. Ааааа да си чувал, че Литва, Латвия и Естония имат излаз на Балтийско море? Или мислиш, че на пусин и това не му трябва?

    Коментиран от #36, #42

    19:24 28.02.2024

  • 33 Аз съм веган

    8 3 Отговор
    Аз съм веган,но копнея да ме лашшкат грубо месоядци.Оооох кеф ,голям кеф..

    19:25 28.02.2024

  • 34 НАТО бързо да влиза.....

    2 18 Отговор
    И Пусин на бегом да излиза....
    Скоро ще му трябва виза....
    Или усмирителна риза....

    19:26 28.02.2024

  • 35 Гледах това предаване

    19 3 Отговор

    До коментар #28 от "Гледахте ли":

    Цветанка си беше глътнала езика
    Костадинов направо и скри топката
    Тя се оплете и направо в съжалих

    19:26 28.02.2024

  • 36 Реалист

    14 2 Отговор

    До коментар #32 от "Хахахаха":

    На ползвам опорки защото не съм козяк!

    19:26 28.02.2024

  • 37 ЗНАЯТ ЧЕ

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм веган":

    ПРАТЯТ ЛИ ГИ , ДА НЕ ГИ ЧАКАТ НА ОБРАТНО..........

    19:27 28.02.2024

  • 38 Янко Виа

    15 1 Отговор

    До коментар #28 от "Гледахте ли":

    От 9 месеца бг новини изобщо не гледам и със си мнооо добре.

    19:27 28.02.2024

  • 39 ХАХАХА

    16 1 Отговор

    До коментар #28 от "Гледахте ли":

    Тази мисирка и пари някое НПО да ми дава не бих я гледала. Колкото до запъването платените грантаджии като нея са много ,когато говорят с някой от опозицията.

    19:27 28.02.2024

  • 40 Много е смешно

    18 1 Отговор
    как евротролове говорят, че в Русия били бедни и нямало какво да ядат, а в същото време в чалгария се чудим как да свържем двата края. Пенсионерите, за тях е най-зле. С тези пенсийки не ги знам как издържат. Толкова е смешно човек с 10 000 лв заплата да обяснява колко хубаво се живее в чалгария с 1000 лв заплата. Няма какво да се обяснява на евроатлантиците.

    19:28 28.02.2024

  • 41 Писна ми

    7 4 Отговор

    До коментар #30 от "ХАХАХА":

    Да постваш ни в клин ни в ръкав във всички статии една и съща глупост.

    Коментиран от #48

    19:28 28.02.2024

  • 42 ХАХАХА

    12 1 Отговор

    До коментар #32 от "Хахахаха":

    Ти география учил ли си ,ако не, я погледни Санкт Петербург къде се намира! Та и Русия има излаз на Балтийско море!

    19:30 28.02.2024

  • 43 Кремъл е в ступор....

    3 9 Отговор
    Ще има удар от упор....
    Капрал Хаймерсченко, АЗОВ.

    Коментиран от #46, #47

    19:31 28.02.2024

  • 44 Латвия

    12 3 Отговор
    Тия армия имат ли изобщо. И как мислят да минат през Беларус ?

    19:31 28.02.2024

  • 45 Часовник

    3 10 Отговор
    Ами време е. Да се изкорени империята на злото начело с джуджето.

    19:33 28.02.2024

  • 46 стоян георгиев

    6 2 Отговор

    До коментар #43 от "Кремъл е в ступор....":

    Азов Рулит вече само в Ада.

    19:33 28.02.2024

  • 47 Воин

    5 2 Отговор

    До коментар #43 от "Кремъл е в ступор....":

    От Мариопул ли пишеш?

    19:33 28.02.2024

  • 48 ХАХАХА

    5 3 Отговор

    До коментар #41 от "Писна ми":

    Сериозно ? Нима Литва не е жабата ,или не си го мери със старите натовци ,та хич не е барабар Петко с мъжете .

    19:33 28.02.2024

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Курд Околянов

    8 2 Отговор
    Всъщност Макрон е казал, че след преговорите между САЩ и Русия след войната за разделянето на Украйна на сфери на влияние, тогава може да се прати мироопазващ натовски контингент.

    19:35 28.02.2024

  • 52 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ

    1 8 Отговор
    На два фронта,просийците ще се накъкат по бърже....остава и афганците да ги посетят....

    Коментиран от #55, #58, #68

    19:35 28.02.2024

  • 53 Капрал Кинжалский

    8 2 Отговор
    Където съм минал,абсолютно никой не се е оплакал.Няма и писмени рекламации.

    19:36 28.02.2024

  • 54 НЯМА ДА Е ПРОТИВ

    8 1 Отговор
    ЩОТО НЯМА ДА Я ИМА

    19:37 28.02.2024

  • 55 Дълбоко Проникващ

    4 2 Отговор

    До коментар #52 от "ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ":

    Добър вечер, добри ми господине и много,много по здрави на вас и цялото ви семейство

    19:38 28.02.2024

  • 56 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ

    1 8 Отговор

    До коментар #50 от "Гледах ...и ...псувах...!":

    Гледал си,но не си слушал...питат го за просия,а той говори за фашингтон.А,на копейката му дава мегдан ,дс за да се опитат да залагат на Двата знака....

    19:38 28.02.2024

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ДЪЛБОКО ПРОНИКВАЩ

    5 1 Отговор

    До коментар #52 от "ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ":

    ГОЛЯМ АВДЕЕВСКИ ВИБРА....ОР XXXL

    Коментиран от #62

    19:39 28.02.2024

  • 59 Абе

    8 1 Отговор
    Този баболюбец Макрон да не се пъне толкова, щото не виждам как френски войник ще отиде да мре за Украйна.

    19:41 28.02.2024

  • 60 ЖАЛКИ КОМПЛЕКСАРЧЕТА!

    8 1 Отговор
    С ПЛЮНКА ЩЕ ВИ УДАВЯТ!!!!!!!
    А ПО-СКРОМНО БЕ ШУШУМИГИ, С ТОВА НАТО НЕ СИ ЗНАЕТЕ МЯСТОТО , НО ТО Е САМО ВРЕМЕННО!!

    19:48 28.02.2024

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Дълбоко Виждащ

    1 5 Отговор

    До коментар #58 от "ДЪЛБОКО ПРОНИКВАЩ":

    Вече съм човек на възраст,но пък вибра тора на жената работа може да свърши ,мен ми е вече през ..ра.

    Коментиран от #70, #72

    19:53 28.02.2024

  • 63 Фалконети

    10 1 Отговор
    Тия с население по малко от милион и половина , от което 1/3 руснаци - седнали на Русия да се дървят . Я хайде скачайте сами в морето .

    19:54 28.02.2024

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Аз съм веган

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "Порно":

    Жена нямам,а за партньора ми си недостоен глуу пако.

    Коментиран от #71

    19:55 28.02.2024

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ":

    Втория фронт ще го отворят по ДимитровДен.

    20:01 28.02.2024

  • 69 и ти се

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм веган":

    надаш, че теб ще ти се размине или нещо си по специялен от нас ли? ахахахаха те такива като тебе първи че изгорят.....

    20:02 28.02.2024

  • 70 ЩО БЕ

    5 1 Отговор

    До коментар #62 от "Дълбоко Виждащ":

    ГЛЕДАЙ КОКОРЧО
    ТОЙ И ГАДЖЕТО МУ СИ ИМАТ ОТДЕЛНИ
    РОЗОВ И СИН
    РОЗОВИЯ Е НЕГОВ

    Коментиран от #73

    20:02 28.02.2024

  • 71 Ха-ха-ха

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "Аз съм веган":

    Сега стана ясно защо Русия ти пречи.

    20:03 28.02.2024

  • 72 Дълбоко Виждащ

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "Дълбоко Виждащ":

    По рано, на младини веднъж годишно винаги ми ставаше по ДимитровДен

    20:06 28.02.2024

  • 73 Дълбоко Виждащ

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "ЩО БЕ":

    Аз съм човек на възраст и от такива работо не се интересувам щото имам и хемо роиди,но на жената може един подарък за осми март да направя.

    Коментиран от #74

    20:07 28.02.2024

  • 74 ЩО БЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #73 от "Дълбоко Виждащ":

    ТОЙ И КОКОРЧО ИМАШЕ ХЕМОРОИДИ АМА СЛЕД РЕДОВЕН МАСАЖ СЕ СТЕГНАХА И ВЕЧЕ НЕ КЪРВЯТ

    Коментиран от #75

    20:11 28.02.2024

  • 75 Дълбоко Виждащ

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "ЩО БЕ":

    Абе ганчоо необразован,знаеш ли как се разговаря с Гросмайстор легенда от международна класа?

    20:14 28.02.2024

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Иржи Вивадил

    4 0 Отговор
    Чешки журналист .
    Макрон иска да срази Путин?! Смешно!

    20:17 28.02.2024

  • 78 Сармат

    1 0 Отговор
    Ще Ви дойда на гости за да си поговорим по въпроса "очи в очи".

    20:20 28.02.2024

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