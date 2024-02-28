Натовски войници в Украйна? Латвия няма да е против, ако има консенсус по темата

Латвия няма да се противопостави на разполагането на западни военнослужещи в Украйна, след като френският президент Еманюел Макрон в понеделник каза, че това "не е изключено", но Испания, последвана от Германия и други страни от ЕС отхвърлиха тази възможност, предаде ДПА, цитирана от БТА.
"Латвия продължава да проучва различни начини за засилване на подкрепата за Украйна. Ако съюзниците от НАТО постигнат споразумение за разполагане на войски в Украйна, Латвия ще обмисли участие", каза пред ДПА говорител на Министерството на отбраната.
Рига оказва на Киев военна помощ от началото на войната преди повече от две години, като изпраща оръжия и обучава на територията си украински войници и заедно с други съюзници, добави той.
Но днес испанският външен министър Хосе Мануел Албарес категорично изключи изпращането на испански военен персонал във военната зона.
"Няма да има испански войници в Украйна, разбира се, че няма да има, защото ние искаме мир, което е точно каквото и украинското правителство иска", каза Албарес пред парламента в Мадрид.
В понеделник след конференция в Париж за военната помощ за Украйна, френският президент каза: "Но нищо не може да бъде изключено в бъдеще. Ще направим всичко необходимо, за да гарантираме, че Русия няма да спечели тази война." Германия и Полша отхвърлиха възможността да бъдат пратени военни в Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бесен-_ Язовец
Коментиран от #20
19:09 28.02.2024
2 Аз съм веган
Коментиран от #4, #8, #12, #18, #37, #49, #57, #64, #65, #69
19:09 28.02.2024
3 Рашиска феодалия
19:11 28.02.2024
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мдааа
19:11 28.02.2024
6 Маки
19:13 28.02.2024
7 Българин
19:13 28.02.2024
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мастър Шеф
19:13 28.02.2024
10 С две ръце и от все сърце ❤️ !
Меги от Тервел
19:13 28.02.2024
11 Воин
19:14 28.02.2024
12 Надж
До коментар #2 от "Аз съм веган":И ти ще страдаш цент.никой няма полза от такъв конфликт.
19:14 28.02.2024
13 ЗАщо някои държави умишлено
Коментиран от #15
19:15 28.02.2024
14 Уффф ..., Божкеее...!
19:16 28.02.2024
15 Ван
До коментар #13 от "ЗАщо някои държави умишлено":Какво общо имат народите с паразитите които ги управляват идеята е да се съкрати населението.
19:17 28.02.2024
16 Легия Георги Марков
19:17 28.02.2024
17 Укропат
19:17 28.02.2024
18 Ултраса
До коментар #2 от "Аз съм веган":Светослав Славков те вика!
19:18 28.02.2024
19 Хахаха
19:18 28.02.2024
20 Хахахаха
До коментар #1 от "Бесен-_ Язовец":Абе от 40 души, ама пусин го е страх да ги нападне. Защо ли?
Коментиран от #25
19:19 28.02.2024
21 Хахаха
19:20 28.02.2024
22 Тиква
19:20 28.02.2024
23 Аз съм веган
Коментиран от #61
19:20 28.02.2024
24 БИЛД
19:21 28.02.2024
25 Реалист
До коментар #20 от "Хахахаха":На президента Владимир Путин за какво му е Литва за да ги грее и храни безплатно ли?
Коментиран от #32
19:21 28.02.2024
26 Хахахаха
19:22 28.02.2024
27 Настолен указател за напреднали
19:22 28.02.2024
28 Гледахте ли
Коментиран от #35, #38, #39, #50
19:23 28.02.2024
29 БАЙ КУРТИ
19:23 28.02.2024
30 ХАХАХА
Коментиран от #41
19:24 28.02.2024
31 Аз съм веган
19:24 28.02.2024
32 Хахахаха
До коментар #25 от "Реалист":Ааааа това ли е опорката? Хахахаха. Че той пусин гладните руснаци не може да изхрани, други щял да храни. Ааааа да си чувал, че Литва, Латвия и Естония имат излаз на Балтийско море? Или мислиш, че на пусин и това не му трябва?
Коментиран от #36, #42
19:24 28.02.2024
33 Аз съм веган
19:25 28.02.2024
34 НАТО бързо да влиза.....
Скоро ще му трябва виза....
Или усмирителна риза....
19:26 28.02.2024
35 Гледах това предаване
До коментар #28 от "Гледахте ли":Цветанка си беше глътнала езика
Костадинов направо и скри топката
Тя се оплете и направо в съжалих
19:26 28.02.2024
36 Реалист
До коментар #32 от "Хахахаха":На ползвам опорки защото не съм козяк!
19:26 28.02.2024
37 ЗНАЯТ ЧЕ
До коментар #2 от "Аз съм веган":ПРАТЯТ ЛИ ГИ , ДА НЕ ГИ ЧАКАТ НА ОБРАТНО..........
19:27 28.02.2024
38 Янко Виа
До коментар #28 от "Гледахте ли":От 9 месеца бг новини изобщо не гледам и със си мнооо добре.
19:27 28.02.2024
39 ХАХАХА
До коментар #28 от "Гледахте ли":Тази мисирка и пари някое НПО да ми дава не бих я гледала. Колкото до запъването платените грантаджии като нея са много ,когато говорят с някой от опозицията.
19:27 28.02.2024
40 Много е смешно
19:28 28.02.2024
41 Писна ми
До коментар #30 от "ХАХАХА":Да постваш ни в клин ни в ръкав във всички статии една и съща глупост.
Коментиран от #48
19:28 28.02.2024
42 ХАХАХА
До коментар #32 от "Хахахаха":Ти география учил ли си ,ако не, я погледни Санкт Петербург къде се намира! Та и Русия има излаз на Балтийско море!
19:30 28.02.2024
43 Кремъл е в ступор....
Капрал Хаймерсченко, АЗОВ.
Коментиран от #46, #47
19:31 28.02.2024
44 Латвия
19:31 28.02.2024
45 Часовник
19:33 28.02.2024
46 стоян георгиев
До коментар #43 от "Кремъл е в ступор....":Азов Рулит вече само в Ада.
19:33 28.02.2024
47 Воин
До коментар #43 от "Кремъл е в ступор....":От Мариопул ли пишеш?
19:33 28.02.2024
48 ХАХАХА
До коментар #41 от "Писна ми":Сериозно ? Нима Литва не е жабата ,или не си го мери със старите натовци ,та хич не е барабар Петко с мъжете .
19:33 28.02.2024
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Курд Околянов
19:35 28.02.2024
52 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ
Коментиран от #55, #58, #68
19:35 28.02.2024
53 Капрал Кинжалский
19:36 28.02.2024
54 НЯМА ДА Е ПРОТИВ
19:37 28.02.2024
55 Дълбоко Проникващ
До коментар #52 от "ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ":Добър вечер, добри ми господине и много,много по здрави на вас и цялото ви семейство
19:38 28.02.2024
56 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ
До коментар #50 от "Гледах ...и ...псувах...!":Гледал си,но не си слушал...питат го за просия,а той говори за фашингтон.А,на копейката му дава мегдан ,дс за да се опитат да залагат на Двата знака....
19:38 28.02.2024
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 ДЪЛБОКО ПРОНИКВАЩ
До коментар #52 от "ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ":ГОЛЯМ АВДЕЕВСКИ ВИБРА....ОР XXXL
Коментиран от #62
19:39 28.02.2024
59 Абе
19:41 28.02.2024
60 ЖАЛКИ КОМПЛЕКСАРЧЕТА!
А ПО-СКРОМНО БЕ ШУШУМИГИ, С ТОВА НАТО НЕ СИ ЗНАЕТЕ МЯСТОТО , НО ТО Е САМО ВРЕМЕННО!!
19:48 28.02.2024
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Дълбоко Виждащ
До коментар #58 от "ДЪЛБОКО ПРОНИКВАЩ":Вече съм човек на възраст,но пък вибра тора на жената работа може да свърши ,мен ми е вече през ..ра.
Коментиран от #70, #72
19:53 28.02.2024
63 Фалконети
19:54 28.02.2024
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Аз съм веган
До коментар #57 от "Порно":Жена нямам,а за партньора ми си недостоен глуу пако.
Коментиран от #71
19:55 28.02.2024
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ
До коментар #52 от "ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ":Втория фронт ще го отворят по ДимитровДен.
20:01 28.02.2024
69 и ти се
До коментар #2 от "Аз съм веган":надаш, че теб ще ти се размине или нещо си по специялен от нас ли? ахахахаха те такива като тебе първи че изгорят.....
20:02 28.02.2024
70 ЩО БЕ
До коментар #62 от "Дълбоко Виждащ":ГЛЕДАЙ КОКОРЧО
ТОЙ И ГАДЖЕТО МУ СИ ИМАТ ОТДЕЛНИ
РОЗОВ И СИН
РОЗОВИЯ Е НЕГОВ
Коментиран от #73
20:02 28.02.2024
71 Ха-ха-ха
До коментар #66 от "Аз съм веган":Сега стана ясно защо Русия ти пречи.
20:03 28.02.2024
72 Дълбоко Виждащ
До коментар #62 от "Дълбоко Виждащ":По рано, на младини веднъж годишно винаги ми ставаше по ДимитровДен
20:06 28.02.2024
73 Дълбоко Виждащ
До коментар #70 от "ЩО БЕ":Аз съм човек на възраст и от такива работо не се интересувам щото имам и хемо роиди,но на жената може един подарък за осми март да направя.
Коментиран от #74
20:07 28.02.2024
74 ЩО БЕ
До коментар #73 от "Дълбоко Виждащ":ТОЙ И КОКОРЧО ИМАШЕ ХЕМОРОИДИ АМА СЛЕД РЕДОВЕН МАСАЖ СЕ СТЕГНАХА И ВЕЧЕ НЕ КЪРВЯТ
Коментиран от #75
20:11 28.02.2024
75 Дълбоко Виждащ
До коментар #74 от "ЩО БЕ":Абе ганчоо необразован,знаеш ли как се разговаря с Гросмайстор легенда от международна класа?
20:14 28.02.2024
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Иржи Вивадил
Макрон иска да срази Путин?! Смешно!
20:17 28.02.2024
78 Сармат
20:20 28.02.2024