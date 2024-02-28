Натовски войници в Украйна? Латвия няма да е против, ако има консенсус по темата

Латвия няма да се противопостави на разполагането на западни военнослужещи в Украйна, след като френският президент Еманюел Макрон в понеделник каза, че това "не е изключено", но Испания, последвана от Германия и други страни от ЕС отхвърлиха тази възможност, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Латвия продължава да проучва различни начини за засилване на подкрепата за Украйна. Ако съюзниците от НАТО постигнат споразумение за разполагане на войски в Украйна, Латвия ще обмисли участие", каза пред ДПА говорител на Министерството на отбраната.

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Рига оказва на Киев военна помощ от началото на войната преди повече от две години, като изпраща оръжия и обучава на територията си украински войници и заедно с други съюзници, добави той.

Но днес испанският външен министър Хосе Мануел Албарес категорично изключи изпращането на испански военен персонал във военната зона.

"Няма да има испански войници в Украйна, разбира се, че няма да има, защото ние искаме мир, което е точно каквото и украинското правителство иска", каза Албарес пред парламента в Мадрид.

В понеделник след конференция в Париж за военната помощ за Украйна, френският президент каза: "Но нищо не може да бъде изключено в бъдеще. Ще направим всичко необходимо, за да гарантираме, че Русия няма да спечели тази война." Германия и Полша отхвърлиха възможността да бъдат пратени военни в Украйна.