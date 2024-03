Руският "Газпром" търси над 900 млн. долара обезщетение от полски компании

Руският енергиен гигант "Газпром" е предявил иск за над 900 млн. долара срещу полски компании в съд в Санкт Петербург, става ясно от документи на съда в четвъртък, предаде Ройтерс.

Основанията за претенциите за обезщетение не бяха оповестени. Напоследък обаче Газпром участва в съдебни дела с други централноевропейски енергийни компании, тъй като двете страни си разменят претенции за пропуснати приходи или плащания.

През 2022 г. Полша прекрати споразумението си с Русия за получаване на руски газ по газопровода "Ямал", след като Варшава отхвърли искането да плаща за горивото в рубли, а Москва отговори с прекратяване на доставките.

Документите на Арбитражния съд на Санкт Петербург и Ленинградска област показаха в четвъртък, че Газпром иска обезщетение в размер на 710 млн. долара и 886,4 млн. злоти (224,70 млн. долара) от Europol GAZ SA, Orlen SA, Ernst and Young Global Ltd и "Earnst and Young sp z o oo Corporate Finance Sp. k".

Предварителните изслушвания са насрочени за 10 април. Обвиняемите не са отговорили веднага на молбите за коментар.

Europol Gaz на свой ред иска в съда обезщетение от Газпром за пропуснати приходи и за липсата на пренос на газ през полска територия от 2023 до 2045 г.

Полската държавно контролирана рафинерия Orlen пое полския участък от газопровода Ямал през октомври. Това означава, че Газпром вече няма да има дял в Европол Газ, която притежава полската част на газопровода Ямал. Преди това Orlen и Газпром имаха 48% дял в Europol Gaz.

Арбитражният съд на Санкт Петербург и Ленинградска област постанови през ноември, че Европол Газ ще трябва да плати глоба в размер на около 1,57 млрд. долара, ако продължи да води съдебен иск срещу Газпром в Швеция на стойност 6 млрд. злоти.

Руски съд заяви в сряда, че чешката фирма Net4Gas (N4G) ще трябва да плати глоба от около 112,96 млн. евро (122,7 млн. долара), ако не се откаже от съдебен иск срещу Газпром за пропуснати плащания, съобщи агенция ТАСС.