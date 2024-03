Британското разузнаване: Изглежда, че Украйна е ускорила процеса на укрепление по фронтовата линия

Изглежда, че Украйна е ускорила процеса на изграждане на отбранителни позиции в няколко района на фронтовата линия, съобщи британското министерство на отбраната в своето дневно обобщение относно военните действия в Украйна.

Това включва противотанкови драконови зъби и ровове, пехотни окопи, минни полета и укрепени отбранителни позиции.

Много е вероятно разширяването на отбранителните линии да намали способността на Русия да напредва или да използва тактическите придобивки като част от нейните текущи нападателни операции.

Установяването на основни отбранителни позиции е показателно за изтощителния характер на конфликта и означава, че всеки опит за за пробив много вероятно ще бъде постигнат с цената на големи загуби.

