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6 октомври 1973 година - Войната на Йом Кипур или как Израел разби агресията на арабските си съседи

6 октомври 1973 година - Войната на Йом Кипур или как Израел разби агресията на арабските си съседи

6 Октомври, 2026 03:07 658 57

  • израел-
  • йом кипур-
  • война-
  • арабски държави

Битките по всички фронтове са на живот и смърт

6 октомври 1973 година - Войната на Йом Кипур или как Израел разби агресията на арабските си съседи - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В 14:00 часа на 6 октомври 1973 г. по цялата страна прозвучава сирена за тревога.
Странният час за започване на войната съвсем не е случайно избран - денят е един от най-важните и свети еврейски празници, Йом Кипур или Ден на Прошката, припомнят от "Приятели на Израел в България".

По време на празника е прието да не се яде, пуши, да не се пие дори вода, да не се пътува по земя, въздух и море, да не се ползват ел. уреди или телефон и т.н. Не е пресилено да се каже, че на този ден държавата замира напълно.

Важно е да се спомене и факта, че според еврейската традиция празниците, започват и завършват по залез слънце, т.е. постите започват в случая привечер на 5 октомври и трябва да завършат с изгряването на първата звезда на 6-ти октомври.

С други думи, арабите избират като момент на атака именно часа и времето , по което израелците не ще са се хранили или пили максимално дълго, когато ще им се наложи да се сражават.
Друг не по малко важен фактор е разбира се отсъствието на голямата част от войниците и офицерите, разпуснати в отпуска заради празника.
Практически всички частни и държавни институции, обществения транспорт, пощите и медиите не работят. Все още много малко домакинства притежават частни телефони.

Броят на спешните дежурства е сведен до минимум; радиото и телевизията също не работят на този ден, което прави известяването на войната и мобилизирането на резервистите още по-трудно.
Арабската коалиция е мощна. Участват
Египет:
---------------
800 хил. войници, от които участие вземат 300-420 хил.; 2000-2400 танка (Т-10/34-85/54/55/62, ИС-3, както и самоходни ПТ оръдия от ВСВ - ПТ-76 и около 100 броя СУ-100/122), около 2400 бронирани машини и БТР (БТР-40/152/50/60 и БМП-1), над 1100 броя артилерия над 100мм (гаубици 2А18 и М1937, СЗО БМ-21 и тежки минохвъргачки), 690 самолета (Миг-17/19/21/25, Су-7Б, бомбардировачи Ту-16, Ил-28/14, Ан-12), 161 хеликоптера Ми-6/8, 104 кораба.
Сирия:
-------------
150 хил. армия, от която около 60 хил. вземат участие, 1350-1400 танка (аналогични на египетските модели), 800-900 бронирани машини и БТР, 600 артилерийски цеви над 100мм, 350 самолета, 36 хеликоптера и 21 бойни кораба.
Ирак:
-------
Изпраща корпус от около 60 хил. войници (от които само 18-20 хил. успяват да пристигнат навреме), 500-700 танка (от които около 300 стигат навреме), 300-500 бронирани машини, 200 броя артилерия (54) и 73 самолета.
Останалите участници:
Йордания
--------------
Крал Хюсеин, вероятно най-неентусиазирания участник, изпраща на сирийския фронт две от елитните си танкови бригади - 40-та и 60-та, както и три батареи артилерия.

Саудитска Арабия и Кувейт
---------------------------------------
помагат финансово и също така изпращат символични експедиционни корпуси (саудитска бригада от 3000 души участва в отбраната на Дамаск).

Мароко
---------------------
изпраща 3 бригади; палестинци в арабските държави сформират доброволчески части.

Кадафи от Либия
-------------------------
изпраща на Египет финансова помощ от над $1 млрд., наред с изтребители Мираж и няколко механизирани бригади.

Алжир
----------------
изпраща няколко ескадрили изтребители и бомбардировачи, механизирани пехотни бригади и няколко десетки танка.
Тунис изпраща корпус от 1000 души,
-------------
Судан - корпус от 3500. души
-----------------
Ливан не участва активно, но радарните му инсталации са ползвани от сирийските ВВС,
---------

Срещу тази цяла военна мощ, младата 25 годишна държава Израел е с:
Около 400-420 хил.общо редовни войници и резервисти; 1300-1500 танка (М-48/50/60, Центурион, АМХ-13 и около 200 пленени и модифицирани Т-54/55); около 3000 бронирани машини и БТР (повечето американски М-2/3 half-tracks от ВСВ и известно количество М113); над 900 броя артилерия над 100мм (вкл. гаубици М-101/114 и самоходни М-109/110); 561 самолета (А-4 "Skyhawk", Ф-4 "Phantom", "Mirage" 3, Нешер и др.), 84 хеликоптера и флот от около 35 малки кораба (всъщност броят на бойните кораби, цитиран тук, включват дори миночистачи, влекачи и други невъоръжени кораби, като истински бойни са около 1/3).

С оглед на огромното числено превъзходство, изненадата на стратегическо и на тактическо ниво , а така също и техническото предимство в някои аспекти (най-ярко изразено в инфрачервените уреди за нощно наблюдение на танковете), арабските армии по всички показатели и прогнози би трябвало безпроблемно , за минимум време да победят в тази война.

И въпреки всичко, това не става.

Битките по всички фронтове са на живот и смърт.
Израелските екипажи имат ясно изразено превъзходство в тренировката, бързо се адаптират, командирите умеят да импровизират и не се колебаят да действат случай на нужда на своя глава .

Но не по малко важен е и простият, най-мотивиращ елемент: за разлика от арабите, израелските войници знаят , че това е борба на живот и смърт, за самото съществуване на държавата си или както казват историците - "не за победа, а за оцеляване".

Даян нарича войната от 1973 г. "война на бащи и деца" и в този израз всъщност има огромна доза истина - тези, които са били младежи при създаването на държавата през 1948 г. все още служат като резервисти през 1973 г., но сега вече редом с тях са синовете и дъщерите им .

През 70-те години IDF, по неволя, е почти сигурно най-опитната армия в света: практически всичките и офицери и голяма част от войниците и са участвали в четири победни войни (никоя от които не е започвана от Израел) и безброй "неофициални" сблъсъци и засади за 25 години, нещо с което не може да се "похвали" никоя съвременна армия.

Мобилизацията е изключително висока - резервистите дори не чакат да ги повикат, огромното болшинство само грабват саковете си и сами се отправят с колите си на север; често без екипировка, още с цивилните дрехи сядат в танка.
Няма време да се сформират батальони и бригади, нито дори органични екипажи - организират се по няколко десетки, сформират се роти и взводове и се хвърлят в боя. Няма време и да се монтират картечници, често дори оръдията не се синхронизират.

На юг египтяните губят част от Синай (който в последствие е върнат на Египет след сключения с него мирен договор )

На север Сирия загубва целите Голански възвишения. Линията определена от ООН остава граница и до сега и формално двете страни са във война и до днес. Сините каски обаче създават демилитаризирана зона и това е един от малкото случаи на успешна намеса от ООН - буферът действително прекратява ежедневните артилерийски престрелки и самолетни дуели над границата.

Жертвите от сраженията са тежки и за двете страни.

Особено за Израел.
Като процент от населението, (което по това време едва надвишава 3 милиона) в Кипурската война загиват повече хора, отколкото губи САЩ за целия период на войната във Виетнам. Израел дава около 2800 убити и 7-8000 ранени. 400 танка са напълно унищожени, 600 са повредени и върнати в строя. 102 (или 104) самолета са свалени, почти всички от ПВО.

Арабските армии представят данни за около 8500 убити и 20 000 ранени. По-популярната оценка обаче е 10-15 хил. убити и 30 хил. ранени, а някои анализи сочат дори 20-30 хил. убити и 50 хил. ранени. Загубите на техника се оценяват на 2250 унищожени или пленени танка (Сирия губи почти всички от началните си 1400 танка в сраженията) и 432 свалени самолета.

В началото на 1974 израелските войски се изтеглят от западния бряг на Суецкия канал. Египет се оказва отново на изходната позиция от преди войната.

В Израел започва търсене на виновниците. Много скоро става ясно, че става дума за провал на военното разузнаване, както и на отделни политици: военните приготовления на Египет и Сирия били наблюдавани още от 1972, но били тълкувани като маневри или опити за заблуда на противника. Министър-председателката Голда Мейр и министърът на отбраната Моше Даян подадоха оставка, началник-щабът на армията генерал Давид Елазар излезе в пенсия.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като НАТО

    63 16 Отговор
    Каква е поуката? Когато събереш обединени армии от кол и въже, обикновено губиш.

    Коментиран от #11, #54

    04:07 06.10.2023

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Редник

    74 27 Отговор
    3 милиона население, 400 000 армия. Държавата Израел! Велики... Днес гонят 10 милиона. Къде сме ние....

    Коментиран от #7, #8, #13

    04:19 06.10.2023

  • 4 🇧🇬🇺🇸🇮🇱

    48 33 Отговор
    Израелтяните са попилели камилрите с Ейбръмсите🇮🇱

    04:51 06.10.2023

  • 5 муше дъян

    16 6 Отговор
    хава нагила 🧙‍♂️

    04:55 06.10.2023

  • 6 гумата

    54 18 Отговор
    Евреите просто са по- умни и са знаели какво ще се случи. Изчакали са да бъдат нападнати и са опукали нападателите. Интересното е дали СССР са стояли зад нападателите?

    Коментиран от #53

    05:08 06.10.2023

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    19 7 Отговор

    До коментар #3 от "Редник":

    господине за 33 Години в Бг видими Резултати

    Коментиран от #10

    05:38 06.10.2023

  • 9 Моше

    51 52 Отговор
    Израел победи защото беше въоръжен само с американски оръжия, и както всички знаят един американски самолет е равен на 20 руски, а един ейбрамс на 25 "безаналогови" тетки.Затова и сега руснаците ядат пердах в Украйна.

    Коментиран от #15

    06:29 06.10.2023

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 гост

    48 23 Отговор

    До коментар #1 от "Като НАТО":

    Поуката е , че когато си камилар си оставаш камилар , за армиите на НАТО можеш само да мечтаеш !!

    07:00 06.10.2023

  • 12 ЩАТСКОТО ОРЪЖИЕ ГРОМИ РУСКОТО

    44 28 Отговор
    И малък Израел разбива арабите...

    07:03 06.10.2023

  • 13 МАЙОРА

    25 9 Отговор

    До коментар #3 от "Редник":

    Първо отговори на въпроса Къде съм аз? Знаеш ли си военновременнната специалност в армията, поддържаш ли си уменията, физическата подготовка, готовността да защитаваш Родината. След това ще можеш да ме питаш къде съм аз или да ни питаш къде сме ние.

    Статията създава впечатление, че Израел не е бил подготвен за такова нападение, но истината е друга. Имало е огромно количество разузнавателни сведения за възможностите на противника и са оттренирани ефективни методи за елиминирането му.

    Коментиран от #14, #48

    09:32 06.10.2023

  • 14 Асан сигането

    4 20 Отговор

    До коментар #13 от "МАЙОРА":

    Кой си ти ли?
    Кат доида да и ти кажа АУУУ ша фърчат пагони и фурашки

    10:28 06.10.2023

  • 15 Госта.

    36 4 Отговор

    До коментар #9 от "Моше":

    Какъв Абрамс сънуваш 1973 г.

    Коментиран от #16

    11:24 06.10.2023

  • 16 основно

    25 11 Отговор

    До коментар #15 от "Госта.":

    центурион.и някой друг шерман.
    но опаткаткаха безаналлоговите т54/55

    12:08 06.10.2023

  • 17 Шалом!

    25 34 Отговор
    На Израел тепърва му предстои да се бори с арабската агресия. И ще изгуби тази борба. Тук оръжието няма да помогне. Част от хасидите смятат, че създаването на тази държава нарушава две от десетте Божи заповеди. И това няма да остане ненаказано.

    Коментиран от #18, #49

    15:09 06.10.2023

  • 18 Шабак

    8 9 Отговор

    До коментар #17 от "Шалом!":

    Здравей сапунчо!

    19:50 06.10.2023

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тц, няма да стане

    9 2 Отговор

    До коментар #19 от "Соваж бейби":

    нереално е.

    04:07 06.10.2024

  • 22 Написал си редица от

    25 11 Отговор

    До коментар #19 от "Соваж бейби":

    коментари, даже реплики на себе си, но това няма да сбъдне мечтите ти.
    Моли се на Аллаха си да те опази и да не целнат джуджето ти през бункера му. Виждам, че без господар няма да оцелееш дълго във "враждебния" свят на демокрацията.

    04:12 06.10.2024

  • 23 Мунчо юмручето

    22 16 Отговор
    Това е поредното доказателство че мусулманете са нещо като бавно загряващи нещо ония техния алах им изпива мозъка само евреите им знаят цаката бои и трепане до последно ама защо са им върнали завзетите земи при воината

    04:36 06.10.2024

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Бога

    14 17 Отговор
    Браво , Слава на Израел .

    06:16 06.10.2024

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 уйко калеко

    15 6 Отговор
    Военен минстър тогава беше МОШЕ ДАЯН,а мин,председател ГОЛДА МЕЙР.МОШЕТО беше едноок.ИМАШЕ ЕДИН ВИЦ ЗА ТЯХ ДВАМАТА Мошето пуснал слух,че ГОЛДА била КУ--А.На едно заседание на министерския съвет ГОЛДА казала на министрите си ,че накой от тях е пуснал слух ,че е ку--а ама ако знае кой е ,ще му извади и другото око.За тази война какво да се каже.Арабите се оказаха слаби некадърни бойци.Иначе техниката и на двете страни бе на ниво,но много слаба военна подготовка от страна на арабите.

    06:46 06.10.2024

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 уйко калеко

    15 5 Отговор

    До коментар #28 от "Салам":

    Тя и помоща от СССР не бе малка.Тогава мисля ,че СИРИЯ бе снабдена с най новите руски ПВО от типа засичаш.стреляш и забравяш .При едно нападение на израелската авиация сирийците вдигнали и техни самолети обаче взели да гърмят и с тези ракети,но свалили повече техни самолети отколкото израелски.

    07:19 06.10.2024

  • 30 Лумпен

    11 20 Отговор
    Време е нещата да се обърнат !
    Този път евреите ще пътуват към отвъдното...!

    07:21 06.10.2024

  • 31 Kaлпазанин

    16 21 Отговор
    Евреите са рак за човечеството ,и никой не може да ме убеди че сами са се спасили ,кой го е въоръжил ,какво е било оръжието тогава и сега ,и как и кой ги подпомага финансово ,какво могат да направят например сега в едно изостанало бг село с 50 човека ,ако заселят 300 емигранти ,с всичко необходимо ,и като сложиш воя им след най малкото пощипване за холокоста ей ти картинката ,ние сме жертвите и ще си правим каквото искаме

    Коментиран от #34

    07:22 06.10.2024

  • 32 През тази война

    16 13 Отговор
    сам Бог воюва за Израел! Никоя друга нация не би победила в тези условия! Ел Елое Елохим!

    08:14 06.10.2024

  • 33 Бен Гурион

    15 12 Отговор
    Бихме ги тогава, мачкаме ги сега и винаги ще побеждаваме арабския враг!
    Шалом е вани! Да живее Израел!

    08:21 06.10.2024

  • 34 Антируснак

    18 9 Отговор

    До коментар #31 от "Kaлпазанин":

    Ти си противен антисемит в традициите на руския фашизъм, но и твоят ред ще дойде!!! Бог вижда...

    Коментиран от #47

    08:23 06.10.2024

  • 35 брей

    24 6 Отговор
    Казват Голанските възвишения били "окупирани" от Израел. А какво излиза? Излиза че Израел отново е бил нападнат и ги е взел по време на отбраната си.

    08:23 06.10.2024

  • 36 това е чудесно

    17 13 Отговор
    Мосад казаха че са взели на мушка най-голямото зло. Това в Кремъл.

    08:24 06.10.2024

  • 37 За 6 дни

    16 12 Отговор
    с Божията мощ, Израел срази многобройния враг. Слава на израилевия Бог!

    08:39 06.10.2024

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Омбре авто

    11 6 Отговор
    Руската база Хмеймим в Сирия беше разбомбена ,нов позор за безаналоговите С-400
    Москва обаче си прави отлушки ,щото знае ,че ще бере повече срам с Израел

    09:41 06.10.2024

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Васил

    10 6 Отговор
    Израелците ще ги бият и този път защото имат кауза и са доста мотивирани.

    10:11 06.10.2024

  • 42 Очевидец

    7 13 Отговор
    Да много добре помним 1973 г. когато всички кораби на САЩ , Англия , Франция , Германия бомбардираха арабските градове с пребоядисани самолети с инициали на Израел .

    Коментиран от #43

    10:14 06.10.2024

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Kaлпазанин

    3 8 Отговор

    До коментар #34 от "Антируснак":

    Ако оцелееш ,няма исраел има Палестина

    Коментиран от #50

    10:40 06.10.2024

  • 48 Стар кашик

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "МАЙОРА":

    С такива майори като тебе ..пази боже. Да ти кажа ..имам точно 8 ВОС а.. а колкото до българския офицер..по-големи мишки, не съм виждал. Ако беше доблестен офицер, да не беше допуснал всичко това, което се случи последните 35 години..

    11:49 06.10.2024

  • 49 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    12 7 Отговор

    До коментар #17 от "Шалом!":

    😁😁..Щял да загуби войната.... като гледам как отстрелват чаршафите като на панаирджийско стрелбище...Що не слезеш на земята. Тричат си ги еврейчетата като стой та гледай.. Тоя път тоя 7 октомври ше им държи влага за поне столетие нао=пред..дали ще остане някой, който да си спомня..съмнява ме. Тоя път май ше се реже до кокал

    11:53 06.10.2024

  • 50 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    9 3 Отговор

    До коментар #47 от "Kaлпазанин":

    Дали ше остане някой палестинец, че да си спомня тоя 7 октомври..ЦАХАЛ обу гащите , а МОСАД яко е навъртял ръкавите, както виждаш..а ловът тепърва започва..

    11:56 06.10.2024

  • 51 Изтече

    6 3 Отговор
    Времето когато Израел водеше краткосрочни,бързи войни без съществени щети... изтече. Една година тегава работа.

    13:27 06.10.2024

  • 52 ФАКТ

    7 7 Отговор
    Само 6 години преди това беше 6-дневната война в която Израел ПАК беше нападната от чалмосаните камилари от Египет, Йордания и Сирия и бяха смазани.
    Ама не бе.... те евреите са виновни. Те евреите нацисти. вЕрвайте на пееруската пропаганда.

    13:32 06.10.2024

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  • 54 Ето я поуката

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Като НАТО":

    Когато Бог е с нас, кой може да е против нас?

    03:36 06.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Язека

    0 1 Отговор
    Браво на Израел!

    04:37 06.10.2026

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