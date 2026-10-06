6 октомври 1973 година - Войната на Йом Кипур или как Израел разби агресията на арабските си съседи

В 14:00 часа на 6 октомври 1973 г. по цялата страна прозвучава сирена за тревога.
Странният час за започване на войната съвсем не е случайно избран - денят е един от най-важните и свети еврейски празници, Йом Кипур или Ден на Прошката, припомнят от "Приятели на Израел в България".
По време на празника е прието да не се яде, пуши, да не се пие дори вода, да не се пътува по земя, въздух и море, да не се ползват ел. уреди или телефон и т.н. Не е пресилено да се каже, че на този ден държавата замира напълно.
Важно е да се спомене и факта, че според еврейската традиция празниците, започват и завършват по залез слънце, т.е. постите започват в случая привечер на 5 октомври и трябва да завършат с изгряването на първата звезда на 6-ти октомври.
С други думи, арабите избират като момент на атака именно часа и времето , по което израелците не ще са се хранили или пили максимално дълго, когато ще им се наложи да се сражават.
Друг не по малко важен фактор е разбира се отсъствието на голямата част от войниците и офицерите, разпуснати в отпуска заради празника.
Практически всички частни и държавни институции, обществения транспорт, пощите и медиите не работят. Все още много малко домакинства притежават частни телефони.
Броят на спешните дежурства е сведен до минимум; радиото и телевизията също не работят на този ден, което прави известяването на войната и мобилизирането на резервистите още по-трудно.
Арабската коалиция е мощна. Участват
Египет:
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800 хил. войници, от които участие вземат 300-420 хил.; 2000-2400 танка (Т-10/34-85/54/55/62, ИС-3, както и самоходни ПТ оръдия от ВСВ - ПТ-76 и около 100 броя СУ-100/122), около 2400 бронирани машини и БТР (БТР-40/152/50/60 и БМП-1), над 1100 броя артилерия над 100мм (гаубици 2А18 и М1937, СЗО БМ-21 и тежки минохвъргачки), 690 самолета (Миг-17/19/21/25, Су-7Б, бомбардировачи Ту-16, Ил-28/14, Ан-12), 161 хеликоптера Ми-6/8, 104 кораба.
Сирия:
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150 хил. армия, от която около 60 хил. вземат участие, 1350-1400 танка (аналогични на египетските модели), 800-900 бронирани машини и БТР, 600 артилерийски цеви над 100мм, 350 самолета, 36 хеликоптера и 21 бойни кораба.
Ирак:
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Изпраща корпус от около 60 хил. войници (от които само 18-20 хил. успяват да пристигнат навреме), 500-700 танка (от които около 300 стигат навреме), 300-500 бронирани машини, 200 броя артилерия (54) и 73 самолета.
Останалите участници:
Йордания
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Крал Хюсеин, вероятно най-неентусиазирания участник, изпраща на сирийския фронт две от елитните си танкови бригади - 40-та и 60-та, както и три батареи артилерия.
Саудитска Арабия и Кувейт
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помагат финансово и също така изпращат символични експедиционни корпуси (саудитска бригада от 3000 души участва в отбраната на Дамаск).
Мароко
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изпраща 3 бригади; палестинци в арабските държави сформират доброволчески части.
Кадафи от Либия
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изпраща на Египет финансова помощ от над $1 млрд., наред с изтребители Мираж и няколко механизирани бригади.
Алжир
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изпраща няколко ескадрили изтребители и бомбардировачи, механизирани пехотни бригади и няколко десетки танка.
Тунис изпраща корпус от 1000 души,
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Судан - корпус от 3500. души
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Ливан не участва активно, но радарните му инсталации са ползвани от сирийските ВВС,
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Срещу тази цяла военна мощ, младата 25 годишна държава Израел е с:
Около 400-420 хил.общо редовни войници и резервисти; 1300-1500 танка (М-48/50/60, Центурион, АМХ-13 и около 200 пленени и модифицирани Т-54/55); около 3000 бронирани машини и БТР (повечето американски М-2/3 half-tracks от ВСВ и известно количество М113); над 900 броя артилерия над 100мм (вкл. гаубици М-101/114 и самоходни М-109/110); 561 самолета (А-4 "Skyhawk", Ф-4 "Phantom", "Mirage" 3, Нешер и др.), 84 хеликоптера и флот от около 35 малки кораба (всъщност броят на бойните кораби, цитиран тук, включват дори миночистачи, влекачи и други невъоръжени кораби, като истински бойни са около 1/3).
С оглед на огромното числено превъзходство, изненадата на стратегическо и на тактическо ниво , а така също и техническото предимство в някои аспекти (най-ярко изразено в инфрачервените уреди за нощно наблюдение на танковете), арабските армии по всички показатели и прогнози би трябвало безпроблемно , за минимум време да победят в тази война.
И въпреки всичко, това не става.
Битките по всички фронтове са на живот и смърт.
Израелските екипажи имат ясно изразено превъзходство в тренировката, бързо се адаптират, командирите умеят да импровизират и не се колебаят да действат случай на нужда на своя глава .
Но не по малко важен е и простият, най-мотивиращ елемент: за разлика от арабите, израелските войници знаят , че това е борба на живот и смърт, за самото съществуване на държавата си или както казват историците - "не за победа, а за оцеляване".
Даян нарича войната от 1973 г. "война на бащи и деца" и в този израз всъщност има огромна доза истина - тези, които са били младежи при създаването на държавата през 1948 г. все още служат като резервисти през 1973 г., но сега вече редом с тях са синовете и дъщерите им .
През 70-те години IDF, по неволя, е почти сигурно най-опитната армия в света: практически всичките и офицери и голяма част от войниците и са участвали в четири победни войни (никоя от които не е започвана от Израел) и безброй "неофициални" сблъсъци и засади за 25 години, нещо с което не може да се "похвали" никоя съвременна армия.
Мобилизацията е изключително висока - резервистите дори не чакат да ги повикат, огромното болшинство само грабват саковете си и сами се отправят с колите си на север; често без екипировка, още с цивилните дрехи сядат в танка.
Няма време да се сформират батальони и бригади, нито дори органични екипажи - организират се по няколко десетки, сформират се роти и взводове и се хвърлят в боя. Няма време и да се монтират картечници, често дори оръдията не се синхронизират.
На юг египтяните губят част от Синай (който в последствие е върнат на Египет след сключения с него мирен договор )
На север Сирия загубва целите Голански възвишения. Линията определена от ООН остава граница и до сега и формално двете страни са във война и до днес. Сините каски обаче създават демилитаризирана зона и това е един от малкото случаи на успешна намеса от ООН - буферът действително прекратява ежедневните артилерийски престрелки и самолетни дуели над границата.
Жертвите от сраженията са тежки и за двете страни.
Особено за Израел.
Като процент от населението, (което по това време едва надвишава 3 милиона) в Кипурската война загиват повече хора, отколкото губи САЩ за целия период на войната във Виетнам. Израел дава около 2800 убити и 7-8000 ранени. 400 танка са напълно унищожени, 600 са повредени и върнати в строя. 102 (или 104) самолета са свалени, почти всички от ПВО.
Арабските армии представят данни за около 8500 убити и 20 000 ранени. По-популярната оценка обаче е 10-15 хил. убити и 30 хил. ранени, а някои анализи сочат дори 20-30 хил. убити и 50 хил. ранени. Загубите на техника се оценяват на 2250 унищожени или пленени танка (Сирия губи почти всички от началните си 1400 танка в сраженията) и 432 свалени самолета.
В началото на 1974 израелските войски се изтеглят от западния бряг на Суецкия канал. Египет се оказва отново на изходната позиция от преди войната.
В Израел започва търсене на виновниците. Много скоро става ясно, че става дума за провал на военното разузнаване, както и на отделни политици: военните приготовления на Египет и Сирия били наблюдавани още от 1972, но били тълкувани като маневри или опити за заблуда на противника. Министър-председателката Голда Мейр и министърът на отбраната Моше Даян подадоха оставка, началник-щабът на армията генерал Давид Елазар излезе в пенсия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Като НАТО
Коментиран от #11, #54
04:07 06.10.2023
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Редник
Коментиран от #7, #8, #13
04:19 06.10.2023
4 🇧🇬🇺🇸🇮🇱
04:51 06.10.2023
5 муше дъян
04:55 06.10.2023
6 гумата
Коментиран от #53
05:08 06.10.2023
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #3 от "Редник":господине за 33 Години в Бг видими Резултати
Коментиран от #10
05:38 06.10.2023
9 Моше
Коментиран от #15
06:29 06.10.2023
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 гост
До коментар #1 от "Като НАТО":Поуката е , че когато си камилар си оставаш камилар , за армиите на НАТО можеш само да мечтаеш !!
07:00 06.10.2023
12 ЩАТСКОТО ОРЪЖИЕ ГРОМИ РУСКОТО
07:03 06.10.2023
13 МАЙОРА
До коментар #3 от "Редник":Първо отговори на въпроса Къде съм аз? Знаеш ли си военновременнната специалност в армията, поддържаш ли си уменията, физическата подготовка, готовността да защитаваш Родината. След това ще можеш да ме питаш къде съм аз или да ни питаш къде сме ние.
Статията създава впечатление, че Израел не е бил подготвен за такова нападение, но истината е друга. Имало е огромно количество разузнавателни сведения за възможностите на противника и са оттренирани ефективни методи за елиминирането му.
Коментиран от #14, #48
09:32 06.10.2023
14 Асан сигането
До коментар #13 от "МАЙОРА":Кой си ти ли?
Кат доида да и ти кажа АУУУ ша фърчат пагони и фурашки
10:28 06.10.2023
15 Госта.
До коментар #9 от "Моше":Какъв Абрамс сънуваш 1973 г.
Коментиран от #16
11:24 06.10.2023
16 основно
До коментар #15 от "Госта.":центурион.и някой друг шерман.
но опаткаткаха безаналлоговите т54/55
12:08 06.10.2023
17 Шалом!
Коментиран от #18, #49
15:09 06.10.2023
18 Шабак
До коментар #17 от "Шалом!":Здравей сапунчо!
19:50 06.10.2023
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Тц, няма да стане
До коментар #19 от "Соваж бейби":нереално е.
04:07 06.10.2024
22 Написал си редица от
До коментар #19 от "Соваж бейби":коментари, даже реплики на себе си, но това няма да сбъдне мечтите ти.
Моли се на Аллаха си да те опази и да не целнат джуджето ти през бункера му. Виждам, че без господар няма да оцелееш дълго във "враждебния" свят на демокрацията.
04:12 06.10.2024
23 Мунчо юмручето
04:36 06.10.2024
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Бога
06:16 06.10.2024
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 уйко калеко
06:46 06.10.2024
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 уйко калеко
До коментар #28 от "Салам":Тя и помоща от СССР не бе малка.Тогава мисля ,че СИРИЯ бе снабдена с най новите руски ПВО от типа засичаш.стреляш и забравяш .При едно нападение на израелската авиация сирийците вдигнали и техни самолети обаче взели да гърмят и с тези ракети,но свалили повече техни самолети отколкото израелски.
07:19 06.10.2024
30 Лумпен
Този път евреите ще пътуват към отвъдното...!
07:21 06.10.2024
31 Kaлпазанин
Коментиран от #34
07:22 06.10.2024
32 През тази война
08:14 06.10.2024
33 Бен Гурион
Шалом е вани! Да живее Израел!
08:21 06.10.2024
34 Антируснак
До коментар #31 от "Kaлпазанин":Ти си противен антисемит в традициите на руския фашизъм, но и твоят ред ще дойде!!! Бог вижда...
Коментиран от #47
08:23 06.10.2024
35 брей
08:23 06.10.2024
36 това е чудесно
08:24 06.10.2024
37 За 6 дни
08:39 06.10.2024
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Омбре авто
Москва обаче си прави отлушки ,щото знае ,че ще бере повече срам с Израел
09:41 06.10.2024
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Васил
10:11 06.10.2024
42 Очевидец
Коментиран от #43
10:14 06.10.2024
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Kaлпазанин
До коментар #34 от "Антируснак":Ако оцелееш ,няма исраел има Палестина
Коментиран от #50
10:40 06.10.2024
48 Стар кашик
До коментар #13 от "МАЙОРА":С такива майори като тебе ..пази боже. Да ти кажа ..имам точно 8 ВОС а.. а колкото до българския офицер..по-големи мишки, не съм виждал. Ако беше доблестен офицер, да не беше допуснал всичко това, което се случи последните 35 години..
11:49 06.10.2024
49 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #17 от "Шалом!":😁😁..Щял да загуби войната.... като гледам как отстрелват чаршафите като на панаирджийско стрелбище...Що не слезеш на земята. Тричат си ги еврейчетата като стой та гледай.. Тоя път тоя 7 октомври ше им държи влага за поне столетие нао=пред..дали ще остане някой, който да си спомня..съмнява ме. Тоя път май ше се реже до кокал
11:53 06.10.2024
50 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #47 от "Kaлпазанин":Дали ше остане някой палестинец, че да си спомня тоя 7 октомври..ЦАХАЛ обу гащите , а МОСАД яко е навъртял ръкавите, както виждаш..а ловът тепърва започва..
11:56 06.10.2024
51 Изтече
13:27 06.10.2024
52 ФАКТ
Ама не бе.... те евреите са виновни. Те евреите нацисти. вЕрвайте на пееруската пропаганда.
13:32 06.10.2024
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Ето я поуката
До коментар #1 от "Като НАТО":Когато Бог е с нас, кой може да е против нас?
03:36 06.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Язека
04:37 06.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.