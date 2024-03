Британското разузнаване: Русия вероятно ще се откаже да използва самолети А-50 в Украйна

В последния разузнавателен доклад на Министерството на отбраната на Великобритания се посочва, че на 9 март атака на дрон, предприета от украинските въоръжени сили, удари райони в съоръжението за поддръжка на самолети Бериев в Таганрог, Ростовска област в Русия, предаде News.bg.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 March 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/PS5XNUKusV #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/1QGjvgM7aU

Още новини от Украйна