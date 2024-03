След атентата в Москва: митове и дезинформация

Още не беше загасен пожарът в концертната зала "Крокус Сити Хол" край Москва, когато в социалните мрежи се появиха първите предположения, а дори и непотвърдени заключения за нападението.

Според някои зад нападението стояла Украйна, като предполагаемото доказателство било това, че недалеч от залата е открит микробус с украински регистрационни номера. Многобройни акаунти в социалните мрежи твърдяха, че САЩ стоят зад нападението, тъй като посолството на САЩ в Русия е предупредило за възможна терористична атака, пише АРД.

Такова предупреждение беше отправено на 7 март. Тогава от посолството съобщиха, че САЩ разполагат с информация за това, че "екстремисти имат непосредствени планове за нападения срещу големи събрания на хора в Москва, включително концерти", припомня германското издание.

В петък вечерта джихадистката милиция "Ислямска държава" (ИД) публикува съобщение, в което пое отговорността за нападението, отнело живота на повече от 130 души. Експертите смятат съобщението за автентично, тъй като то е било разпространено по множество известни канали на терористичната организация. Многобройни потребители в социалните мрежи обаче вече сочат САЩ и Израел за действителните организатори, четем още в публикация на АРД по темата.

Всичко тръгва от съмнително изказване на Тръмп

В тази връзка многократно се цитират думите на бившия американски президент и кандидат за нов мандат Доналд Тръмп от август 2016 година. Тогава той заяви следното: "ИД почита президента Обама. Той е основателят на ИД. Той създаде ИД. А аз бих добавил, че му е помагала корумпираната Хилари Клинтън. Тя е съоснователка."

Тези обвинения на Тръмп сега се използват като предполагаемо доказателство, за да бъдат обвинени САЩ за нападението в Москва. Предимно проруските акаунти в Х твърдят, че ИД е инструмент на Белия дом и се използва като оръжие срещу Москва.

Твърденията на Тръмп обаче са много странни от историческа гледна точка, продължава АРД и припомня, че експерти датират корените на ИД в периода 1999-2003 г., а през 2006 година ИД официално беше провъзгласена в Ирак - три години преди Барак Обама да стане президент на САЩ.

Освен това по-късно Тръмп зави, че думите му за Обама и ИД били чист сарказъм. Но дори осем години по-късно казаното от него тогава продължава да се използва в интернет за насочване на вината след терористична атака в Москва. Този пример показва по впечатляващ начин как неверните твърдения могат да имат токсичен ефект в дългосрочен план и да подвеждат умишлено, посочва Патрик Гензинг в АРД.

Манипулативни антисемитски тези също се разпространяват

Освен САЩ, Израел също е обвиняван, че стои зад ИД. Според радикални антиизраелски профили в X и други платформи еврейската държава дърпала конците задкулисно, което е напълно в тона на разпространяването на опасни антисемитските митове. Освен това министър-председателят Бенямин Нетаняху е представян като джихадист, а израелското знаме се комбинира с надписи на ИД.

В многобройни публикации се твърди също, че Израел никога не бил атакуван от ИД. Това било доказателство, че терористичната групировка се ръководела от Мосад, пише АРД. Всъщност ИД е признавала за нейни смъртоносни атаки в Израел, например в Хадера през 2022 г., където бяха застреляни двама израелски полицаи.

Появиха се и многобройни публикации, показващи манипулирано изображение, на което се твърди, че израелски войници позират заедно с ислямистки бойци и с двата флага - на Израел и на ИД. Всъщност оригиналната снимка показва войници от израелската армия по време на многонационалното военно учение "Африкански лъв" в Мароко, показва проверката, направена от АРД.

Съмнения около руската версия

Междувременно в Русия все по-силно гласове, включително и от официални източници, сочат с пръст Украйна като виновник. Твърди се, че четиримата заподозрени таджики на възраст 19, 25, 30 и 32 години, са били арестувани на път за Украйна. Даже се появи информация, че най-малко двама от тях вече се били признали за виновни.

Московски съд постанови те да бъдат задържани за период от два месеца, в които текат разследванията. Ако вината им бъде доказана, ги грози доживотен затвор.

В тази връзка АРД пише, че заподозрените са докарани в районния съд в стъклени клетки и с множество синини, отоци, ожулвания и разкъсвания. Състоянието на мъжете повдига въпроса дали те изобщо са в състояние да говорят свободно и дали не са били изтезавани. Преди съдебното заседание в интернет бяха разпространени видеозаписи, за които се твърди, че показват как арестуваните мъже са били измъчвани, а на един от тях дори е отрязано ухото. Дали тези записи са автентични - това не може да бъде проверено и потвърдено от независим източник, уточнява АРД.

Известният историк Тимъти Снайдър смята, че руската версия е неправдоподобна. "В аргумента на Путин, че заподозрените са били на път към руско-украинската граница, няма смисъл", пише Снайдър в платформата X. Според него Русия разполага с 20 000 километра граница. Защо извършителите "биха се насочили в посока, където в момента руската армия и сили за сигурност са най-силно концентрирани", пита се той.

